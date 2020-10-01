فرنسا مستعدة للمساهمة في تحقيق تحطم الطائرة الأوكرانية

الوقت-قال وزير الخارجية الفرنسية جان إيف لو دريان اليوم الجمعة إن فرنسا مستعدة للمساهمة في التحقيق بشأن تحطم طائرة أوكرانية يوم الأربعاء في إيران.

وقال الوزير لإذاعة آر.تي.إل "من المهم استيضاح الأمر قدر المستطاع وبأسرع وقت ممكن".

بدوره، قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو يوم أمس الخميس إن "الطائرة ربما أسقطت بصاروخ إيراني استناداً إلى معلومات مخابراتية من مصادر كندية وغيرها".

وصرح فارهاد بارواريش مندوب إيران لدى منظمة الطيران المدني الدولي التابعة للأمم المتحدة يوم أمس أن فرنسا قد تشارك في التحقيق نظراً لأنها واحدة من الدول التي تصنع بها محركات الطائرة.

وكانت الحكومة الإيرانية قد نفت أن تكون الطائرة الأوكرانية التي تحطمت قرب طهران أصيبت بصاروخ.

وقال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي في بيان إن "كل هذه التقارير حرب نفسية ضد إيران".

ودعا ربيعي كل الدول التي كان لها مواطنين على الطائرة إلى إيفاد ممثلين، كما دعا شركة "بوينج" لإيفاد ممثلها للانضمام إلى عملية فحص "الصندوق الأسود".