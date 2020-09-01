ظريف: على واشنطن أن تدرك أن شعوب المنطقة يريدون خروجها منها

الوقت-دعا وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، الولايات المتحدة إلى أن تعي حقيقة أن شعوب المنطقة غاضبون، وأنهم يريدونها خارج المنطقة.

وقال ظريف في حديث إلى CNN على هامش منتدى طهران للحوار 2020، قبل الرد الصاروخي الإيراني على مقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني، إن الولايات المتحدة لا يمكنها أن تبقى في المنطقة، في حين أن شعوب المنطقة لا تريدها أن تبقى.

وأضاف ظريف: "هناك شعوب في المنطقة تقف إلى جانبنا، وليس مليشيات، وهذا هو الأمر المهم".

وأشار وزير الخارجية الإيراني إلى أن الولايات المتحدة تعتقد أن "تجهيزاتها العسكرية الجميلة" يمكنها أن تحكم العالم، هذا غير صحيح فالشعوب هي التي تحكم العالم".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال الأحد، إن واشنطن أنفقت للتو تريلوني دولار على معدات عسكرية، محذرا من أنه إذا هاجمت إيران قاعدة أمريكية، ستستخدم أمريكا "معداتها العسكرية الجديدة الجميلة بلا تردد".

وأضاف ظريف: "لا حاجة للكلام مع ترامب، فهو يجب أن يعي الحقيقة فقط، لأنه قد تم تضليله بمعلومات خاطئة. يجب أن يستيقظ ويعتذر. لا يمكنه إضافة أخطاء إلى أخطاء. إنه يجعل الأمر أسوأ على أمريكا".

وختم ظريف قائلا: "إن ترامب قال إنه أنفق 7 تريليونات دولار في منطقتنا وأضاف إليها تريلونا آخر.. ومع ذلك هل أصبحت الولايات المتحدة أكثر أمنا؟".