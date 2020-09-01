صور فضائية تكشف أضرار القصف الإيراني على "عين الأسد"

الوقت-أظهرت صور التقطتها أقمار صناعية حجم الأضرار التي لحقت بقاعدة "عين الأسد" الجوية في العراق، جراء ضربات صاروخية شنتها إيران فجر الأربعاء، ردا على اغتيال الولايات المتحدة قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، فجر الجمعة.

وحصلت شبكة "سي أن أن" على الصور عبر شركة "Planet labs"، وتظهر مواقع في القاعدة، التي تستضيف القوات الأمريكية، في يومي 25 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، و8 كانون الثاني/ يناير، بعد ساعات قليلة من الضربات.

وتظهر الصور تضرر أربعة مبان، وآثار سقوط صاروخ على أحد مدارج الطائرات في القاعدة.

يشار إلى أن الضربات لم توقع ضحايا بحسب الرئيس الامريكي، فيما أكدت طهران وقوع 80 قتيل في صفوف الجنود الأمريكين كما وأعلنت جاهزيتها لتصعيد أكبر في حال أقدمت واشنطن على أي خطوة جديدة.