هل يصوّت مجلس النواب على مشروع قانون يحد من صلاحيات ترامب؟

الوقت-أكدت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي أن المجلس سيصوّت اليوم الخميس على مشروع قرار يستهدف الحدّ من تصرُّفات الرئيس دونالد ترامب بخصوص إيران.

بيلوسي قالت إنه من أجل النهوض بواجب الحفاظ على أمن الأميركيين سيمضي المجلسُ قدماً في بحث تشريع بشأن سُلطات الحرب لترامب.

السيناتوران الجمهوريان راند بول ومايك لي أعلنا دعم مشروع القانون للحدّ من سلطات ترامب لشنّ حرب ضدّ إيران.

أوساط الحزب الديمقراطي الأميركي قالت للميادين إن ترامب أهدر فرصة إلقاء خطاب كرئيس دولة من طراز رفيع وإن ما لمسته لم يتعدّ فاصلاً إعلانياً يصلح لشبكة "فوكس نيوز"، مشدّدةً على أن "ترامب لم يأتِ على ذكر إحدى أهمّ القضايا وهي خطوةُ الولايات المتحدة المُقبلة ووصفت ادّعاء ترامب أنّ الشعب الايرانيّ قد هتف بالموت لأميركا بعد توقيع الاتفاق النوويّ بالكذبة السمجة".

وفي السياق، قال رئيس اللجنة القضائية في مجلس النواب الاميركي جيرولد نادلر إن الرئيس دونالد ترامب يمثّل تهديداً خطيراً على ديمقراطية الولايات المتحدة وعلى سلامة مواطنيها وأمنهم.

نادلر أكد أن ترامب عمل على تقويض الأمن القوميّ الاميركيّ بشكل مستمر من خلال التصرُّف بتهوُّر ومن دون أيّ سلطة قانونيّة، وأضاف رئيس اللجنة القضائيّة أنّ الرئيس الأميركيّ اتّخذ إجراءً خطيراً واستفزازياً باغتيال سليماني وقد وضع الولايات المتحدة على شفا حرب أخرى في الشرق الأوسط، مشدّداً على ضرورة أن يفي الكونغرس بواجبه في ضمان امتثال الرئيس للقانون.