وزير الدفاع الكويتي: تلقينا خطابا رسميا بسحب كل القوات الأميركية خلال 3 أيام من معسكر عريفجان

الوقت- نقلت "وكالة الأنباء الكويتية- كونا" عن وزير الدفاع الكويتي الشيخ أحمد المنصور إعلانه "أنّه تلقّى خطابًا رسميًّا من قائد معسكر عريفجان، يعلن سحب كلّ ​القوات الأميركية​ خلال 3 أيام".

ولفت المنصور إلى أنّ "قرار الانسحاب كان مفاجئًا، ونحن على تواصل مع ​وزارة الدفاع الأميركية​ (البنتاغون)".

فیما أكد رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الکویتیه طارق المزرم، اليوم، اختراق حساب وكالة الانباء الكويتية (كونا)، مشيراً إلى أن ما ورد فيها من أنباء عن انسحاب القوات الأمريكية غير صحيح. وكان مصدر مطلع لـ«القبس الإلكتروني» أكد في وقت سابق، أن الخبر الذي بثته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) على لسان وزير الدفاع الكويتي الشيخ أحمد المنصور، عن «نية الولايات المتحدة سحب قواتها من معسكر عريفجان خلال 3 أيام» عار عن الصحة تماماً، وأن حساب (كونا) على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» قد تم اختراقه.