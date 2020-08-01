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  الأربعاء 12 جمادي الاول 1441

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مقالات

كيف تناولت وسائل الاعلام الهجمات الصاروخية الإيرانية التي جاءت إنتقاماً لدماء الشهداء؟

الأربعاء 12 جمادي الاول 1441
 
 
 
 
 
كيف تناولت وسائل الاعلام الهجمات الصاروخية الإيرانية التي جاءت إنتقاماً لدماء الشهداء؟

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إنتقاماً لدماء الشهداء؛ الصواريخ الإيرانية تكسر شوكة الغطرسة الامريكية + صور وفيديو

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الوقت- شنت قوات الحرس الثوري الإيرانية فجر يومنا هذا هجومًا صاروخيًا هو الاول من نوعه على قاعدة "عين الأسد"، التي تتمركز فيها الكثير من القوات الأمريكية، وذلك ردًا على الضربة الغادرة الامريكية التي نفذتها طائراتها المسيرة فجر يوم الجمعة الماضي والتي أدت إلى استشهاد الشهيد البطل اللواء "قاسم سليماني"، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري و"ابو مهدي المهندس" نائب قوات الحشد الشعبي العراقية وعدد من رموز محور المقاومة ولقد أثارت تلك الجريمة البشعة التي نفذتها أيادي الغدر والخيانة الامريكية سخط الملايين من أبناء الامة الاسلامية والعربية وذلك لأن هؤلاء الشهداء كان لهم الدور الابرز في مقارعة ومحاربة الكثير من العناصر الارهابية التي كانت منتشرة في سوريا والعراق.

وفي هذا السياق، تناولت العديد من الصحف العالمية والعربية أخبار هذه الهجمات الصاروخية الإيرانية التي جاءت انتقاماً لدماء الشهداء الذين سقطوا إثر ضربة جوية نفذتها أيادي الغدر والخيانة فجر يوم الجمعة الماضي في العاصمة العراقية بغداد ولقد انقسمت وسائل الاعلام تلك بين مؤيد ومعارض لتلك الهجمات وفيما يلي سوف نستعرض ما قالته أبرز الصحف العالمية والعربية.

أفادت وكالة "سي إن أن" أنه في أول رد إيراني، أعلنت طهران تنفيذها ضربات صاروخية ضد قاعدتين عسكريتين تضمان قوات أمريكية بالعراق، مُهدده بمزيد من الضربات "الساحقة" داخل الولايات المتحدة إذا ردت على الهجمات. وقالت هذه الوكالة أن مصدر أمني عراقي كشف لها، إن هناك العديد من القتلى والجرحى الامريكيين سقطوا في الهجوم على قاعدة عين الأسد. ولفتت هذه الوكالة الغربية أن وزير الخارجية البريطاني أعرب عن مدى قلقه إزاء هذه العمليات وما سوف يترتب عليها.

وفي سياق متصل، ذكرت وكالة "رويترز" عن تعرض قاعدة عين الأسد الجوية غربي العراق، حيث تتواجد فيها قوات أمريكية، إلى هجمات صاروخية، ولفتت هذه الوكالة نقلا عن مسؤول أمريكي إنه لا توجد معلومات فورية عن أي أضرار أو خسائر في الهجمات الصاروخية. ومن جانبها أكدت صحيفة "إي بي سي نيوز" أن "الصواريخ الباليستية أطلقت من داخل إيران على عدة منشآت عسكرية أمريكية داخل العراق صباح الأربعاء بالتوقيت المحلي وإن هذه المنشآت تشمل أربيل في شمال العراق وقاعدة عين الأسد الجوية في غرب العراق"

فيما كشفت صحيفة "روسيا اليوم" أن متحدث عسكري نرويجي، صرح أنه لا توجد إصابات بين الجنود النرويجيين في الهجوم الصاروخي الإيراني على قاعدة "عين الأسد" الجوية في العراق وإن الهجوم الصاروخي على قاعدة "عين الأسد" الجوية في العراق لم يسفر أيضا عن مقتل أو إصابة أي جنود دنماركيين.

بدورها غطت شبكة "الميادين" هذه الاحداث وقالت بأن قوات الحرس الثوري الايراني تبنت إطلاق عشرات الصواريخ "أرض أرض" على قاعدة عين الأسد في العراق، وموجة ثانية من الهجمات الصاروخية التي بلغ عددها أكثر من 35 صاروخاً نحو القوات الأمريكية في العراق، وأن التلفزيون الإيراني أعلن عن أول رد انتقامي صاروخي من حرس الثورة على عملية اغتيال الفريق "قاسم سليماني" ورفاقه.

وبالنسبة لقناة "العربية" السعودية التي تبث من دولة الامارات العربية المتحدة فلقد صرحت بأن وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، أقرت يومنا هذا، بوقوع خسائر مادية محدودة جراء الهجمات الصاروخية الإيرانية على قواعد تابعة للولايات المتحدة الأمريكية بالعراق. وزعمت هذه القناة أن معظم الصواريخ الإيرانية لم تصب أهدافها.

وفي السياق نفسه، عنون موقع "الجزيرة" القطري هذه الاحداث تحت عنوان الانتقام الإيراني لسليماني.. طهران تتحدث عن مقتل 80 جنديا أمريكيا وترصد 100 هدف لضربه بالمنطقة وأعرب هذا الموقع الاخباري بأن التلفزيون الرسمي الإيراني أعلن اليوم الأربعاء أن ما لا يقل عن 80 جنديا أمريكيا قتلوا جراء الهجوم الصاروخي الإيراني على قاعدتين تضم قوات أمريكية في العراق وأن التلفزيون الإيراني نقل عن مصدر بالحرس الثوري قوله إن إيران ترصد 100 هدف آخر في المنطقة إذا اتخذت واشنطن أي إجراءات للرد.

ومن جهتها كتب موقع صحيفة "القدس" أن الجيش الثوري الإيراني قد أعلن عن إطلاق عدد من الصواريخ الباليستية على القاعدة المذكورة التي تتمركز فيها غالبية القوات الأمريكية الموجودة بالعراق، في حين تم سماع دوي انفجارات في مدينة أربيل بكردستان العراق.

وكتب موقع "المنار" اللبناني بأن الجمهورية الاسلامية الايرانية بدأت بعملية الانتقام لاغتيال الشهيد سليماني ورفاقه، باطلاق عشرات الصواريخ الباليستية على قاعدة عين الاسد الامريكية في الأنبار غرب العراق. وأشار هذه الموقع الاخباري إلى أن حرس الثورة الإسلامية في ايران أعلنوا في بيان إلى أنه "فجر اليوم ورداً على العملية الإرهابية للقوات الأمريكية وانتقاماً لاغتيال واستشهاد قائد فيلق القدس التابع لحرس الثورة الاسلامية الفريق الشهيد قاسم سليماني ورفاقه".

أما صحيفة "جيروزاليم" الاسرائيلية فلقد ذكرت بأن وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" أعلنت قبل ساعات أن إيران أطلقت "أكثر من 10 صواريخ" على قاعدتي عسكريتين في الأنبار وإربيل، تستخدمهما القوات الأمريكية في العراق ولفتت هذه الصحيفة العبرية إلى أن البنتاغون قال في بيان إنه تجري في هذه اللحظات عمليات لتقييم أولي للأضرار، وأنه يدرس عملية الرد على هذا الهجوم.

ومن جانبها أفادت صحيفة "الامارات اليوم" بأن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" علق على الهجوم الذي شنه الحرس الثوري الإيراني، فجر اليوم الأربعاء، على قواعد أمريكية في العراق انتقاما لمقتل قائد فيلق القدس اللواء قاسم سيماني ولفتت هذه الصحيفة إلى أن "ترامب" كتب عبر حسابه بموقع تويتر، " كل شيء على ما يرام! إطلاق صواريخ من إيران على قاعدتين عسكريتين في العراق. نقيم الآن الخسائر والأضرار التي حدثت".

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هجمات صاروخية إيرانية عين الاسد وسائل إعلام خسائر انتقام قاسم سليماني

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