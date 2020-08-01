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  الأربعاء 12 جمادي الاول 1441

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أخبار

الامام الخامنئي:يجب انهاء تواجد أمريكا الفاسد في المنطقة

الأربعاء 12 جمادي الاول 1441
 
 
 
 
 
الامام الخامنئي:يجب انهاء تواجد أمريكا الفاسد في المنطقة
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الوقت- اكد قائد الثورة الاسلامية آية الله العظمى الامام السيد علي الخامنئي، صباح اليوم الاربعاء ، أن ما قام به حرس الثورة الاسلامية فجر اليوم ليس إلا مجرد صفعة قوية، مشددا على ضرورة انهاء تواجد أمريكا المثير للفساد في المنطقة.

قائد الثورة قال خلال استقبال حشد غفير من اهالي مدينة قم المقدسة في ذكرى الانتفاضة التاريخية لاهالي مدينة قم مطلع عام 1979، ان انتفاضة مدينة قم عام 1978 تطورت الى انتصار الثورة الاسلامية التي أحدثت تغييرا بالمنطقة بل في العالمونوه قائد الثورة الاسلامية الى ان الشهيد قاسم سليماني كان شجاعا ومحنك. ولم يكن شجاعا في الجانب العسكري وحسب وانما على الصعيد السياسي ايضا.

واضاف، الى جانب الشجاعة والادارة الحكيمة للشهيد قاسم سليماني فانه كان مخلصا. ان الشهيد كان محتاطا في كل خطواته ويذهب الى الخطر ولكن يحافظ على ارواح الذين كانوا تحت امرته. الشهيد قاسم سليماني كان ثوريا ولم يكن فئويا.

ونوه قائد الثورة الاسلامية الى ان الشهيد سليماني تمكن من خلال مساعدة شعوب المنطقة من افشال مؤامرات أمريكا غير المشروعة في منطقة غرب أسيا.

وأوضح سماحته ان أمريكا كان تخطط لنسيان القضية الفلسطينية وابقاء الفلسطينيين في حالة ضعف وان لا يتجرؤوا على الحديث عن النضال، ان هذا الرجل ساعد الفلسطينيين بشكل جعل منطقة صغيرة مثل غزة ان تقف بوجه الكيان الصهيوني وتسبب له بالكثير من المصائب وتجبره بعد 48 ساعة على طلب وقف اطلاق النار.

واضاف، الرد الذي حدث ليلة أمس كان مجرد صفعة قوية، هذه الضربة وحدها لاتكفي، ما هو مهم يجب ان ينتهي تواجد أمريكا المثير للفساد في هذه المنطقة.

وتابع، ان أمريكا جلبت الحرب الى هذه المنطقة والفتنة والدمار. أينما وضعوا اقدامهم قاموا بهذا العمل. تصر أمريكا على ربط هذا الفساد والدمار بايران، يجب انهاء هذا الامر. ان هذه المنطقة لاتقبل تواجد امريكا في دول المنطقة. شعوب المنطقة لا تقبل. الحكومات المنبثقة عن الشعوب لن تقبل من دون شك.

وبيّن قائد الثورة الاسلامية أن مسؤولية الشعب الايراني تتمثل في تحديد العدو واساليبه ومخططاته والتصدي لذلك، مشيرا الى ان العدو هو الولايات المتحدة والكيان الصهيوني وأجهزة الاستكبار العالمي.

واضاف، لا نعتبر بعض دول عدوة ان لم تتعرض لايران، عملاء الأعداء كانوا وراء أعمال الشغب التي شهدتها ايران في الشهر الماضي.

وتابع، ينبغي الحفاظ على الوحدة الوطنية التي شهدتها ايران خلال مراسم تشييع الشهيد سليماني، جبهة الاعداء ليست قضية مؤقتة وانما هي قضية مستمرة مايعني انه يجب ان نكون اقوياء.

واكد قائد الثورة الاسلامية: ان عداء الاعداء لاينتهي ويوجهون الضربات لايران كلما سنحت لهم الفرصة، منوها الى ان القرار الذي اتخذه البرلمان الايراني مهم وكذلك القرار الذي اتخذه البرلمان العراقي بشأن اخراج القوات الامريكية.

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القائد الخامنئي ايران الشهيد سليماني

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