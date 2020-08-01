الامام الخامنئي: الشهيد سليماني تمكن من افشال مؤامرات أمريكا في منطقة غرب أسيا..يجب انهاء تواجد أمريكا في المنطقة

الوقت-قال قائد الثورة الاسلامية "آية الله العظمى الامام السيد علي الخامنئي" خلال استقبال حشد غفير من اهالي مدينة قم المقدسة في ذكرى الانتفاضة التاريخية لاهالي مدينة قم مطلع عام 1979، ان انتفاضة مدينة قم عام 1978 تطورت الى انتصار الثورة الاسلامية التي أحدثت تغييرا بالمنطقة بل في العالم.

ونوه قائد الثورة الاسلامية الى ان الشهيد قاسم سليماني كان شجاعا ومحنك. ولم يكن شجاعا في الجانب العسكري فحسب وانما على الصعيد السياسي ايضا.

واضاف، الى جانب الشجاعة والادارة الحكيمة للشهيد قاسم سليماني فانه كان مخلصا. ان الشهيد كان محتاطا في كل خطواته ويذهب الى الخطر ولكن يحافظ على ارواح الذين كانوا تحت امرته. الشهيد قاسم سليماني كان ثوريا ولم يكن فئويا.

ونوه قائد الثورة الاسلامية الى ان الشهيد سليماني تمكن من خلال مساعدة شعوب المنطقة من افشال مؤامرات أمريكا غير المشروعة في منطقة غرب أسيا.

وأوضح سماحته ان أمريكا كان تخطط لنسيان القضية الفلسطينية وابقاء الفلسطينيين في حالة ضعف وان لا يتجرؤوا على الحديث عن النضال، ان هذا الرجل ساعد الفلسطينيين بشكل جعل منطقة صغيرة مثل غزة ان تقف بوجه الكيان الصهيوني وتسبب له بالكثير من المصائب وتجبره بعد 48 ساعة على طلب وقف اطلاق النار.

واضاف، الرد الذي حدث فجر اليوم كان مجرد صفعة، ما هو مهم يجب ان ينتهي تواجد أمريكا المثير للفساد في هذه المنطقة.

وتابع، ان أمريكا جلبت الحرب الى هذه المنطقة والفتنة والدمار. أينما وضعوا اقدامهم قاموا بهذا العمل. تصر أمريكا على ربط هذا الفساد والدمار بايران، يجب انهاء هذا الامر. ان هذه المنطقة لاتقبل تواجد امريكا في دول المنطقة. شعوب المنطقة لا تقبل. الحكومات المنبثقة عن الشعوب لن تقبل من دون شك.