اللواء باقري: أي عمل أمريكي شرير جديد سيواجه رداً ساحقاً

الوقت- اللواء باقري نوه في بيان الى ان عملية اليوم هي ليست إلا جانب من قدرات القوات المسلحة الايرانية ورد على العمل الارهابي الامريكي الذي ادى الى استشهاد اللواء سليماني.

واضاف، من الأن فصاعداً أي عمل أمريكي شرير جديد سيواجه رداً أقوى وأسحق وأوسع نطاقاً.

وشدد اللواء باقري على ان الوقت قد حان ليتخذ الأمريكيون نهجاً مبدئياً لفهم قدرة الجمهورية الإسلامية الايرانية في جغرافية واسعة من العالم واخراج قوات جيشهم الإرهابي بسرعة من المنطقة.

وكان حرس الثورة الاسلامية قد قال في بيان له فجر اليوم الاربعاء 8 يناير، "رداً على العملية الإرهابية للقوات الأمريكية وانتقاماً لاغتيال واستشهاد قائد فيلق القدس التابع لحرس الثورة الاسلامية الفريق الشهيد قاسم سليماني ورفاقه ، نفذت قوات الجو فضاء التابعة لحرس الثورة الاسلامية عملية ناجحة تحمل اسم "الشهيد سليماني" وبكلمة السر المقدسة "يا زهراء"، باطلاق عشرات الصواريخ ارض – ارض على القاعدة الجوية المحتلة من قبل الجيش الارهابي الامريكي المعروفة باسم "عين الاسد" حيث سيتم اعلام الشعب الايراني الشريف واحرار العالم عن تفاصيل تلك العملية تباعاً".