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الإقتصاد

الغاز الروسي يصل إلى أوروبا عبر تركيا

الثلاثاء 11 جمادي الاول 1441
 
 
 
 
 
الغاز الروسي يصل إلى أوروبا عبر تركيا
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الوقت- قالت شركة غاز بلغارية إن روسيا بدأت شحن الغاز إلى أوروبا عير خط الأنابيب الجديد (ترك-ستريم) الممتد إلى تركيا، وذلك في الوقت الذي تتطلع موسكو إلى خفض الشحنات عبر أوكرانيا.

وتقوم روسيا بمد خط الأنابيب ترك-ستريم وتضاعف طاقة خط الأنابيب (نورد ستريم) عبر بحر البلطيق إلى ألمانيا في نطاق خطط لتجاوز أوكرانيا في توصيل الشحنات إلى أوروبا.

وقال فلاديمير مالينوف، الرئيس التنفيذي لشركة "بلغار ترانس غاز" للراديو الوطني البلغاري (بي.إن.آر) إن "شحنات الغاز الروسي، ليس لنا فقط وإنما لليونان وجمهورية شمال مقدونيا، ويتم تسليمها عبر نقطة التسليم الجديدة" على الحدود البلغارية التركية.

وبدأت شركة غازبروم الروسية المنتجة للغاز في الأول من يناير، شحن نحو ثلاثة مليارات قدم مكعبة من الغاز إلى بلغاريا عبرترك-ستريم، بدلا من طريق كان يمر بأوكرانيا ورومانيا.

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