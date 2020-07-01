اصطدام طائرتين في مطار تورونتو

الوقت- تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر اصطدام طائرتين على مدرج مطار بيرسون الدولي الأسبوع الماضي.
وتبدوان الطائرة "بوينغ 777" تابعة للخطوط الجوية الكندية يتم سحبها على المدرج عندما اصطدم جناحها بطائرة متوقفة من طراز "إيرباص A321"، حيث تسبب الاصطدام بدوران الطائرة 45 درجة تقريب.
ووفقا لبيان صادر عن شركة الطيران الكندية: "وقع الحادث في 27 ديسمبر الماضي على مدرج المطار بعيدا عن محطة الركاب".
وأكدت أن الطائرتين كانتا بلا ركاب، وأنه لم يتم الإبلاغ عن إصابات، وكتبت: "نحقق في الحادث.. لقد عادت طائرة "بوينغ 777" إلى الخدمة وتم إصلاح طائرة "إيرباص A321" .