ميزات جديدة في الفيسبوك!

موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الأربعاء 12 جمادي الاول 1441

إخترنا لكم

دراسة احتمالات وتداعيات اخراج الجيش الأمريكي من العراق

دراسة احتمالات وتداعيات اخراج الجيش الأمريكي من العراق الوقت- وافق البرلمان العراقي خلال اجتماع طارئ حضره 173 من أصل 329 نائبا برئاسة محمد الحلبوسي في 5 كانون الثاني (يناير) 2020 ، على مشروع قانون اخراج القوات الأجنبية من العراق. وجاء المشروع الذي يهدف أصلاً إلى طرد القوات الأمريكية من العراق...

الحزن يخيم على كافة المدن الإيرانية.. حشود غفيرة تشارك في تشييع جنازة الشهيد "قاسم سليماني" ورفاقه+ صور الوقت- شارك الآلاف من أبناء الشعب الإيراني يوم أمس الاحد واليوم السبت في موكب تشييع جنازة الشهيد "قاسم سليماني" ورفاقه

بقاء الحاج قاسم، زوال ترامب يظن ترامب الجاهل الإرهابي أنه أحرق وأزال الجسم الطاهر لرمز النضال ضد الغطرسة والمساعد القوي للمضطهدين والمستضعفين من قبل أمريکا بالقرب من مطار بغداد، لكن ما احترق في نار أحقاد ترامب هو الجانب المادي والفاني للحاج قاسم، الذي سيصيب ترامب في المقتل قريباً.

مهندس المقاومة العراقية ضد الاحتلال الغربي والداعشي؛ من هو الشهيد "أبو مهدي المهندس" ؟ الوقت- نفذت فجر يوم الجمعة الماضي طائرات بدون طيار أمريكية هجمات غادرة وخسيسة على موكب اللواء "قاسم سليماني" ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي "أبو مهدي المهندس".

مسار الحرب في ليبيا بعد التدخل التركي الوقت- لاشك بأن موافقة البرلمان التركي على ارسال قوات تركية وأسلحة ثقيلة وخفيفة إلى ليبيا بناءا على رغبة الرءيس التركي رجب طيب اردوغان، سيكون لها أثر ووقع كبير جدا على الحرب الدائرة هناك، ولا شك أيضا ...

أخبار

الصدر لترامب: أنسيت فيتنام أم اشتقت لوحلٍ آخر؟

الصدر لترامب: أنسيت فيتنام أم اشتقت لوحلٍ آخر؟

بعملية "مفاجئة وسريعة" ...القوات العسكرية بقيادة حفتر تسيطر على سرت الوقت-ذكرت "القوات العسكرية" الليبية بقيادة خليفة حفتر، يوم أمس الاثنين

"حزب الله - العراق": سنعمل على منع تدفق النفط الخليجي إذا فرض ترامب عقوبات الوقت-هددت "كتائب حزب الله" العراقية التابعة لـ"الحشد الشعبي" يوم أمس الإثنين، بمنع تدفق النفط الخليجي.

الكونغرس الأميركي يستعد للتصويت على مشاريع قوانين تحد من تحركات ترامب العسكرية الوقت-يستعد الكونغرس الأميركي بمجلسيه الشيوخ والنواب للتصويت الأسبوع الحالي على

ارتباك أميركي حول وثيقة "الانسحاب من العراق".. هل سلّمت عن طريق الخطأ؟ الوقت-نفى وزير الدفاع الأميركي مايك إسبر الأنباء عن خطط للاِنسحاب من العراق

ظريف: نهاية الوجود الأميركي وخروج قواته من غرب آسيا بات مؤكداً الوقت-أكد وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف أنه "بدأت الآن نهاية الوجود الأميركي في المنطقة". وأضاف ظريف في كلمة له خلال

مجلس صيانة الدستور الإيراني يصادق على مشروع قرار لاتخاذ إجراء الرد بالمثل ضد أميركا الوقت-صادق مجلس صيانة الدستور في إيران على مشروع القرار المستعجل لاتخاذ إجراء للرد بالمثل ضد أميركا.

اللواء سلامي للأميركيين: سندمّر مكاناً محبباً إلى قلوبكم إذا رديتم على انتقامنا للشهيد سليماني الوقت-توجّه قائد حرس الثورة اللواء حسين سلامي في كلمة له خلال تشييع الشهيد الفريق قاسم سليماني ورفاقه

عادل عبد المهدي يتباحث مع ميركل بشأن انسحاب القوات الأجنبية من العراق الوقت- قال مكتب رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي إنه تباحث مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل يوم الاثنين عن قرار البرلمان بشأن انسحاب القوات الأجنبية من أراضي بلاده.

تشييع تاريخي مهيب للشهيد سليماني في مدينة قم المقدسة الوقت- شهدت مدينة قم المقدسة عصر ومساء اليوم الاثنين تشييع تاريخي مهيب لقائد قوات "القدس" التابعة للحرس الثوري الفريق قاسم سليماني ورفاقه الشهداء الابرار.

هكذا علقت روسيا على خروج ايران من الاتفاق النووي! الوقت-قالت وزارة الخارجية الروسية إن الدول المشاركة في خطة العمل الشاملة المشتركة في البرنامج النووي الإيراني،

قاآني: الإنتقام لدماء سليماني سيكون بطرد أميركا من المنطقة الوقت-تعهد قائد قوة القدس في حرس الثورة الإيراني، اللواء إسماعيل قاآني، باتخاذ إيران العديد من الخطوات لطرد أميركا

مبعوث خاص للرئيس الأسد يزور طهران ويلتقي شمخاني الوقت-قال أمين المجلس الأعلی للأمن القومي الإيراني علي شمخاني إن رد إيران علىاغتيال الفريق سليماني سيکون عسكريًا بالتأکيد، ولکنه لن يقتصر فحسب علی الخيار العسکري.

الخارجية الصينية تعبر عن " قلق شديد" إزاء الوضع الحالي بين أميركا وإيران

مسيرة جماهيرية حاشدة في صعدة تنديداً بجريمة اغتيال سليماني والمهندس الوقت-جابت مسيرة جماهيرية حاشدة اليوم الاثنين، مدينة صعدة اليمنية، منددة بالاعتداء الأميركي على العراق، وجريمة

هنية: الشهيد القائد سليماني هو شهيد القدس الوقت-قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية خلال تشييع الشهيد الفريق قاسم سليماني في طهران "أتينا

زينب سليماني: التشييع المليوني للشهداء في العراق وإيران رسالة واضحة لأميركا الوقت-ألقت ابنة الشهيد الفريق قاسم سليماني كلمة اليوم أمام المشيعين في جامعة طهران. وقالت "زينب" إن "التشييع

تشييع مليوني تاريخي لجثامين الشهداء في طهران وخامنئي يصلي عليهم الوقت-وصلت جثامين الشهيد قائد قوة القدس الفريق قاسم سليماني والشهيد نائب رئيس هيئة الحشد ال

الإعلام الإسرائيلي: خطوة إيران تهديد إستراتيجي لنا الوقت-قالت وسائل إعلام إسرائيلية (قناة كان) إن لإيران قناة إضافية من أجل الانتقام وهي بيان طهران عن الانسحاب من الاتفاق النووي.

السيد السيستاني في رسالة تعزية: جهود الشهيد سليماني في مكافحة "داعش" لن تنسى أبداً الوقت-بعث المرجع الديني العراقي السيد علي السيستاني، اليوم الأحد، برسالة تعزية إلى المرشد الإيراني السيد علي الخامنئي، باستشهاد الفريق قاسم سليماني.

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

ارتباك أميركي حول وثيقة "الانسحاب من العراق".. هل سلّمت عن طريق الخطأ؟

الصدر لترامب: أنسيت فيتنام أم اشتقت لوحلٍ آخر؟

من هو العقل المدبر وراء اغتيال اللواء سليماني؟

دراسة احتمالات وتداعيات اخراج الجيش الأمريكي من العراق

ظريف: نهاية الوجود الأميركي وخروج قواته من غرب آسيا بات مؤكداً

مجلس صيانة الدستور الإيراني يصادق على مشروع قرار لاتخاذ إجراء الرد بالمثل ضد أميركا

تشكيل مجموعة وزارية للاستثمار في مصر

الجماهير الغفيرة تستقبل الجثامين الطاهرة لشهداء المقاومة؛ بداية النهاية للوجود الامريكي في المنطقة+ صور

ليفربول يختار صلاح "هدف العقد" في عام 2018

كويت وقطر توقعان اتفاقية لاستيراد الغاز لمدة 15 عاما

بعملية "مفاجئة وسريعة" ...القوات العسكرية بقيادة حفتر تسيطر على سرت

الغاز الروسي يصل إلى أوروبا عبر تركيا

اللواء سلامي للأميركيين: سندمّر مكاناً محبباً إلى قلوبكم إذا رديتم على انتقامنا للشهيد سليماني

اصطدام طائرتين في مطار تورونتو

"حزب الله - العراق": سنعمل على منع تدفق النفط الخليجي إذا فرض ترامب عقوبات

السيد نصر الله: سنكمل طريق الفريق سليماني

زوال اسرائيل وطرد الأميركان من المنطقة مقابل اغتيال سليماني والمهندس

دور اللواء سليماني في إخفاقات أمريكا الاستراتيجية في المنطقة

وداعاً قاسم سليماني و ابومهدی المهندس.. البراكين العراقية الثائرة تشارك في مراسم تشييع الجثامين الطاهرة

أول رد إيراني على اغتيال قاسم سليماني!

"محمد علوش" وفساد رموز "المعارضة السورية"

الحزن يخيم على كافة المدن الإيرانية.. حشود غفيرة تشارك في تشييع جنازة الشهيد "قاسم سليماني" ورفاقه+ صور

السيد مقتدى الصدر يعزي باستشهاد الفريق قاسم سليماني

تشييع سليماني والمهندس... في العراق وإيران

هذه وصية الشهيد أبو مهدي المهندس

ابنة الشهيد سليماني لروحاني: من سينتقم لوالدي؟

ارتقاء 5 شهداء في غارة جديدة استهدفت قافلة للحشد شمالي بغداد

الجلسة البرلمانية الاستثنائية: هل تنهي الوجود الأمريكي في العراق؟

مسار الحرب في ليبيا بعد التدخل التركي

حرائق أستراليا تتواصل ومخاوف من اشتدادها مع ارتفاع الحرارة إلى 40 درجة

ماذا تريد الإمارات من العراق وما هو سر الطائرات المحملة بالأسلحة ؟

العلماء يكشفون السبب الحقيقي لانقراض الديناصورات

الطلاق السياسي بين مؤسسي حزب العدالة والتنمية.. لماذا تخلى الجميع عن "أردوغان" ؟

"سيزر" ومعاقبة سوريا.. من يحصد النتائج؟

أول رد إيراني على اغتيال قاسم سليماني!

ما حقيقة المساعي التركية لتعزيز العلاقات التجارية مع الصين؟

دولة "عمر المختار" على شفا حفرة من أن تصبح سوريا

ما هي الورطة التي تنتظر أمريكا في سوريا؟

جولة آستانة الرابعة عشرة... من مطالب دمشق إلى تمرد تركيا والمعارضة

الإفراج عن عالم إيراني من السجون الأمريكية.. من هو ولماذا تم سجنه وكيف تمكنت الحكومة الإيرانية من إطلاق سراحه؟

الإعدام وأعمال الشغب تطلق صفارات الإنذار في العراق

منتدى الدوحة.. عندما يكون الهامش أكثر أهمية من النص

قراءة خاصة لخطاب السيد حسن نصرالله الأخير

حزب موراليس يختاره مديراً لحملته في الانتخابات البوليفية المقبلة

المناورات الروسية - السورية المشتركة... الدوافع والأهداف

ملفات

النظام الأمني للخليج الفارسي

النظام الأمني للخليج الفارسي

undefined
مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
علوم وتكنولوجيا

ميزات جديدة في الفيسبوك!

الثلاثاء 11 جمادي الاول 1441
 
 
 
 
 
ميزات جديدة في الفيسبوك!
Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت- ذكرت مواقع متخصصة بشؤون التقنية، أن شركة "فيسبوك" تسعى لإدخال ميزات جديدة على تطبيقها لاجتذاب أكبر قدر من المستخدمين.

وتحاول فيسبوك تطوير خدمة Watch الموجودة في تطبيقها حاليا، وتزويد هذه الخدمة بمقاطع فيديو موسيقية، وبدأت بالفعل باختبار هذه التقنيات عند مستخدمي تطبيقها في الهند وتايلاند.

ولتحقيق هذه الغاية تعمل "فيسبوك" حاليا على التفاوض مع أكبر شركات لإنتاج الموسيقى، كـ "يونيفرسال ميوزيك" و"سوني ميوزيك"، و"وارنر ميوزيك غروب".

ومع إدخال الميزات الجديدة سيكون بإمكان مستخدمي تطبيق "فيسبوك" تحميل الأغاني والموسيقى على خلفيات الفيديوهات التي ينشروها في التطبيق، الأمر الذي سيجعل تلك الفيديوهات أكثر جاذبية للذين يشاهدوها عبر خدمة Watch، كما سيكون بإمكان مستخدمي Watch مشاهدة المقاطع المصورة لأشهر الأغاني من الخدمة مباشرة.

ويرى الخبراء أن "فيسبوك" تسعى من خلال هذه الخطوة إلى منافسة "يوتيوب" وجعل منصتها الإلكترونية مكانا للبحث ومشاهدة الفيديوهات.

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

فيسبوك تقنية تطبيقات

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)
أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين
الجيش السوري ينشر صواريخ دفاع جوي جديدة قرب الجولان
مظاهرات في رام الله للمطالبة برفع العقوبات عن غزة
أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

الحسین (ع) یجمعنا
غضب أوروبي شامل ضد السعودية بسبب مقتل خاشقجي
أبرز عمليات الخطف والقتل بتاريخ آل سعود..بينهم أمراء
القوى السياسية ترحب بتكليف عادل عبد المهدي برئاسة الوزراء