كيف عكست وسائل الإعلام العالمية مراسم تشييع جثامين شهداء المقاومة؟

الوقت - شهدت مراسم تشييع جثامين شهداء المقاومة اللواء قاسم سليماني قائد قوة القدس وأبو مهدي المهندس نائب هيئة الحشد الشعبي إلى جانب ثمانية آخرين، استشهدوا في مطار بغداد صباح الجمعة بناءً على طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من وزارة الدفاع الأمريكية وعبر طائرة مسيرة، حضور ملايين الأشخاص من طهران وقم ومختلف المدن الإيرانية. وقد تمت تغطية هذا الحدث التاريخي على نطاق واسع من قبل وسائل الإعلام العالمية.

وفي هذا الصدد، أعلن موقع "اليوم السابع" الإخباري المصري أن عددًا كبيرًا من الناس حضروا تشييع جثمان اللواء سليماني وشهداء المقاومة.

ووفقًا للتقرير، قال الموقع المصري في بث مباشر لمراسم تشييع شهداء المقاومة: إن شخصيات إيرانية بارزة حضروا الحفل.

کذلك أعلنت قناة "روسيا اليوم" أنه بالإضافة إلى "اللواء سليماني" ورفاقه، قام الشعب الإيراني بتشييع جثمان "أبو مهدي المهندس" أيضاً. وإذ بثت القناة لقطات مباشرة للحدث، وصفت الحضور الشعبي بأنه "واسع النطاق".

کما تفاعل مراسل صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية مع الحدث عبر تغريدة على حسابه على تويتر. في هذه التغريدة، وصف المظاهرات التي جرت بعد اغتيال القائد سليماني علی يد الولايات المتحدة في إيران، بأنها الأوسع نطاقاً منذ رحيل الإمام الخميني(رحمه الله).

وكتب الصحفي الفرنسي "جورج مالبرونو" على صفحته على تويتر: إن التجمعات في إيران أول أمس (الأحد) لتشييع جثمان اللواء سليماني، هي على الأرجح أكثر التجمعات انتشارًا منذ وفاة آية الله الخميني في عام 1988.

من جانبها تفاعلت قناة الجزيرة في قطر مع حضور ملايين الأشخاص في تشييع جثمان شهداء المقاومة. وبثت القناة صوراً حيةً لمشارکة ملايين الأشخاص الذين حضروا الحدث.

أما وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء فقد قامت بالتغطية الحية للاحتفال منذ بدء تشييع جثمان اللواء الشهيد الحاج قاسم سليماني في طهران.

وفي إشارة إلى تاريخ العمل العدائي الأمريكي في استهداف هذا القائد العظيم للعالم الإسلامي، تحدثت عن حضور قائد الثورة المعظم والآلاف من الإيرانيين الغاضبين في حفل الوداع مع الشهيد.

كما غطت قناة المنار اللبنانية الحشود الكبيرة التي حضرت تشييع جثمان الشهيد سليماني وشهداء المقاومة في طهران. وبثت صوراً حيةً للمشارکة الواسعة النطاق في مراسم الوداع مع شهداء المقاومة في طهران.

وقالت القناة في تقريرها عن الحدث، إن ملايين الأشخاص حضروا تشييع جثمان اللواء سليماني.

بدوره غطی موقع "العهد" اللبناني أيضاً مشارکة الحشود الكبيرة في تشييع الشهيد سليماني وشهداء المقاومة في طهران، قائلاً: "كان الناس حاضرين في الشوارع منذ ساعات الصباح الأولى".

ومن خلال نشر صور لأشخاص حضروا تشييع جثامين شهداء المقاومة، وصف الموقع هذا الحضور بالحافل والواسع.

كما بثت قناة الميادين صوراً حيةً لتشييع جثامين شهداء المقاومة في طهران. ونقلت القناة اللبنانية کلمة ابنة الشهيد اللواء سليماني وإسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس، وأكدت في هذا الصدد: "إن کلمة ابنة اللواء سليماني وهنية تدل علی حتمية الانتقام".

وذکرت الشبكة الاخبارية في بثها لمراسم تشييع جثامين شهداء المقاومة، "أن الأعلام الحمراء في مراسم التشييع تؤکد على أن الانتقام قادم في نهاية المطاف".

وبعد ساعات من بدء تشييع جثمان شهيد الإسلام اللواء قاسم سليماني، أشارت رويترز إلى حضور المرشد الأعلى للثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي، وقامت بتغطية هذا الحدث.

ومع ذلك، أشارت رويترز، بلهجة متحيزة، إلى وجود مسؤولين حكوميين بمن فيهم الرئيس الإيراني حسن روحاني، معتبرةً أن المراسم احتفال "حکومي".

کذلك نقل مراسل "نيويورك تايمز" الوجود الواسع لسکان طهران في تشييع جثمان اللواء قاسم سليماني.

مراسل صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية في طهران، كتب على صفحته على تويتر يوم الاثنين عن وجود ملايين الإيرانيين في تشييع اللواء سليماني، واصفاً الحضور بأنه "بحر الناس الذي لا نهاية له".

ونشر مراسل صحيفة نيويورك تايمز شريط فيديو لتشييع جثمان اللواء سليماني على صفحته على تويتر، وقال: "لقد غطيت العديد من المظاهرات الداعمة للحكومة الإيرانية في إيران. لكن مشهد اليوم مختلف. هنالك مشارکة مليونية للشعب".

من جانبها كتبت مجلة "دير شبيغل" الألمانية: لقد وصفت ابنة اللواء سليماني اليوم بأنه "يوم أسود" للأمريكيين. كما نشر "شبيغل أونلاين" صورًا لمراسيم تشييع جثامين قادة المقاومة على موقعه.

کذلك، بث التليفزيون الصيني في تقريره لقطات حية لمشيعين إيرانيين في طهران يوم الاثنين لتکريم قائدهم العسكري الکبير اللواء قاسم سليماني، الذي استشهد في غارة جوية أمريكية في بغداد يوم الجمعة الماضي.

في السياق نفسه، كتب موقع قناة "رشا تودي" في "توب نيوز": "لواء القلوب: موجة الإيرانيين المعزين الهادرة في شوارع أهواز لوداع اللواء سليماني".

کما عنونت وكالة "معا" الفلسطينية للأنباء: جثمان قاسم سليماني علی أيدي الشعب الإيراني.

أما وكالة الأنباء السورية "سانا" فقد کتبت: ملايين الناس يحضرون جنازة الشهيد سليماني في أهواز.

وكالة فرانس برس بدورها تطرقت إلی مراسم تشييع جثمان اللواء سليماني، وتحدثت عن حضور الناس على نطاق واسع.

وفي السياق نفسه، ذکر موقع "تايمز أوف إسرائيل" على الإنترنت: "إنضم الآلاف إلى مراسيم تشييع (اللواء) سليماني، مرددين شعارات الموت لأمريكا والموت لإسرائيل.

وإذ أشار الموقع الإسرائيلي إلی حضور شخصيات بارزة في تشييع ضحايا الغارة الجوية الأمريكية في المنطقة الخضراء ببغداد، كتب: سيتم دفن اللواء الإيراني في مسقط رأسه بكرمان يوم الثلاثاء.

کما أکدت "اليوم السابع": إن المرشد الإيراني الأعلی قد أقام الصلاة علی جثامين شهداء المقاومة.

بدورها غطت شبكة "سومرية نيوز" العراقية مراسم تشييع جثامين اللواء سليماني ورفاقه الشهداء. ووفقًا للتقرير، أعلنت الشبكة أن جثامين الشهيد سليماني وشهداء المقاومة قد شيعوا في طهران يوم الاثنين، مضيفةً أن المرشد الأعلى لإيران قد أقام الصلاة علی جثامين شهداء المقاومة.

كما بثت الشبکة کلمة العميد "إسماعيل قاآني" خليفة الشهيد اللواء سليماني خلال مراسم التشييع، ونقلت عنه قوله: إن هدف إيران هو إخراج أمريكا من المنطقة بأسرها.