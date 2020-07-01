الجماهير الغفيرة تستقبل الجثامين الطاهرة لشهداء المقاومة؛ بداية النهاية للوجود الامريكي في المنطقة+ صور

الوقت- أقيمت يوم أمس الاثنين في العاصمة الإيرانية طهران مراسم تشييع الشهداء الابطال اللواء "قاسم سليماني" و"أبو مهدي المهندس" وعددا من رموز محور المقاومة الذين الذين استشهدوا فجر يوم الجمعة الماضي إثر غارة جوية نفذتها أيادي الغدر والخيانة الامريكية في العاصمة العراقية بغداد وفي هذه المراسم التاريخية، أم المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية سماحة السيد "علي خامنئي" صلاة الجنازة على الجثامين الطاهرة ودعا لهم كثيراً وكرر أثناء تلك الصلاة عبارة "اللهم إنا لا نعلم منهم إلا خيرا" وكان إلى جانب سماحة السيد "خامنئي"، الرئيس "حسن روحاني" ورئيس مجلس الشورى "علي لاريجاني" وقائد الحرس الثوري الجنرال "حسين سلامي" ورئيس السلطة القضائية "إبراهيم رئيسي". ولوحت الحشود الحاضرة في مراسم التشييع هذه التي امتد طولها على مسافة كيلومترات، بأعلام حمراء بلون "الشهداء" وإيرانية، وكذلك بأعلام لبنانية وعراقية. كما رفعت هتافات، قالت فيها: "الموت لأمريكا" و"الموت لإسرائيل".

وطالبت لافتات بالانتقام وبعد انتهاء الصلاة على اولئك الشهداء، حملت الحشود الغفيرة الجثامين الطاهرة وتحركت بها من ميدان الثورة وسط العاصمة طهران إلى ميدان الحرية وبعد ذلك تم نقل الجثامين الطاهرة إلى مدينة قم المقدسة للصلاة عليها مجدداً في حرم السيدة "فاطمة" المعصومة كريمة أهل البيت عليهم السلام وعقب انتهاء مراسم التشييع والصلاة على الجثامين الطاهرة، نقلت مروحية اليوم الثلاثاء جثمان الشهيد البطل "قاسم سليماني" إلى مسقط رأسه في محافظة كرمان حيث كانت في استقباله الجماهير الغفيرة من أبناء تلك المحافظة والمحافظات المجاورة، وكانت الجماهير متلهفة ومنتظرة منذ ساعات طويلة وصول جثمان القائد "سليماني" لتشييعه والصلاة عليه وموارات جسده الطاهر التراب.

يذكر أن طائرات بدون طيار تابعة للقوات الامريكية قامت فجر يوم الجمعة الماضي في إعتداء غاشم وخبيث باستهداف سيارة قائد قوة القدس اللواء "قاسم سليماني" وعدداً من رجال محور المقاومة في العاصمة العراقية بغداد وهذه الجريمة البشعة التي استهدفت عدداً من رموز محور المقاومة أثارت سخط الملايين من أبناء الامة الاسلامية والعربية وذلك لأن هؤلاء الشهداء كان لهم الدور الابرز في مقارعة ومحاربة الكثير من العناصر الارهابية التي كانت منتشرة في سوريا والعراق.

اجتماع القلوب الإيرانية والعراقية تحت مظلة تشييع رموز المقاومة

أفادت العديد من المصادر الاخبارية أنه قبل وصول الجثامين الطاهرة إلى إيران، تجمع الآلاف من أبناء الشعب العراقي يوم السبت الماضي في موكب جنازة هؤلاء الشهداء وشارك رئيس الوزراء العراقي المستقيل "عادل عبدالمهدي" وعدد من المسؤولين العراقيين في مراسم التشييع، وكان العديد من المشيعين يرتدون ملابس سوداء، ويحملون علم العراق وعلم إيران وكانوا يرددون عبارات "الموت لأمريكا والموت لإسرائيل" وبعد ذلك انطلقت مراسم تشييع رسمية لجثامين شهداء الجريمة الامريكية إلى الكاظمية ومنها الى كربلاء المقدسة وبعدها وصلت إلى مدينة النجف الاشرف.

وبعد الانتهاء من مراسم التشييع والصلاة على الجثامين الطاهرة في مدينة النجف العراقية، قامت مروحية بنقل جثامين الشهداء الابطال يوم الاحد الماضي إلى مدينة الاهواز الإيرانية، حيث كانت الجماهير الغفيرة في انتظار وصول الشهيد "قاسم سليماني" ورفاقه وبدأ المشيعون بالتجمع في مدينة الاهواز منذ الساعات الأولى من صباح يوم امس الاحد قبل بدء المسيرة، وهم يلوحون بالعلم العراقي والعلم الايراني وأعلام أخرى ويهتفون "الموت لأمريكا". كما حمل بعضهم صورا للشهيد "سليماني" والمرشد الأعلى سماحة السيد "علي خامنئي".

وعقب انتهاء تلك المراسم، قامت مروحية بنقل الجثامين الطاهرة إلى مدينة مشهد المقدسة للصلاة عليهم عند مرقد الامام "علي بن موسى الرضا" ولقد شارك في مراسم التشييع الكثير من المسؤولين الإيرانيين والقادة العسكريين وأساتذة الجامعات والطلاب ولقد رفع المشاركون صوراً للشهداء وردد عبارات "الموت لامريكا الموت لإسرائيل" وطالبوا الحكومة الإيرانية بالانتقام من أيادي الغدر والخيانة الامريكية التي قتلت عدد من أهم رموز محور المقاومة. وبعد ذلك تم نقل الجثامين الطاهرة يوم أمس الاثنين إلى العاصمة طهران، حيث قام سماحة السيد "علي خامنئي" والآلاف من أبناء الشعب الايرانية بالصلاة على اولئك الشهداء في مسجد جامعة طهران وسط العاصمة وبعد الانتهاء من مراسم التشييع، نقلت الجثامين الطاهرة عصر يوم أمس إلى مدينة قم المقدسة واليوم الثلاثاء قامت مروحية بنقل جثمان الشهيد البطل "قاسم سليماني" إلى مسقط رأسه في محافظة كرمان حيث استقبلته الجماهير الغفيرة من أبناء تلك المحافظة والمحافظات المجاورة واقامة الصلاة عليه ووارت جسده الطاهر التراب.

كلمة زينب ابنة الشهيد "قاسم سليماني"

خلال مراسم التشييع التي اقيمت اليوم في العاصمة الإيرانية طهران للشهداء الابطال الذين استشهدوا قبل عدة أيام في العاصمة العراقية بغداد، القت "زينب" بنت الشهيد البطل "قاسم سليماني" كلمة عبرت فيها عن مدى فخرها واعتزازها بنيل أبيها للشهادة وهو يقارع الاحتلال الامريكي وقالت "إن الحاج قاسم قال بأنه ينبغي علينا أن نضحي بأنفسنا وبأطفالنا في طريق المقاومة وطريق الولاية حتى لا نشعر بالوحدة. لقد خاض والدي خلال الاربعين العام الماضية العديد من المعارك العاشورية مع الأعداء. لقد كان أبًا عطوفًا لأبنائه وأولاد جميع الشهداء. كان جنديًا قوياً لا يشق له غبار. لقد كان أبي الزوج الكريم والأكثر حباً وكان أبو المجاهدين، وكان الجندي الذي لا يعرف الخوف والمتفاني في القتال". وهددت "زينب"، بشن هجوم على الجيش الأمريكي في الشرق الأوسط. وقالت إن "عائلات الجنود الأمريكيين في الشرق الأوسط سيمضون أيامهم في انتظار موت أبنائهم". وأعلنت زينب ابنة الجنرال سليماني أن "شهادة والدي ستؤدي إلى انتعاش المقاومة وستجعل أميركا وإسرائيل ترتجفان".

رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، "إسماعيل هنية" يشارك في مراسم التشييع

ذكرت العديد من المصادر أن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، "إسماعيل هنية" شارك يوم أمس الاثنين في مراسم تشييع جنازة الشهيد البطل "سليماني" ورفاقه. ولفتت تلك المصادر إلى أن "هنية" القاء خلال تلك المراسم كلمة قال فيها: إننا "أتينا من فلسطين؛ لنقدم التعازي إلى سماحة القائد السيد علي خامنئي، والجمهورية الإسلامية، بشهادة الفريق سليماني". وأضاف "هنية": "إن الشهيد سليماني، قدم لفلسطين والمقاومة، ما وصلت إليه من قوة واقتدار، مضيفاً أن "روح الإجرام الأمريكية، هي التي أعطت الغطاء للجرائم الإسرائيلية في فلسطين وخارجها". وأشار إلى أن "مشروع المقاومة على أرض فلسطين في مواجهة المشروع الصهيوني لن ينكسر، ولن يضعف، وسيستمر حتى دحر المحتلين، والاغتيالات تزيدنا إصراراً على تحرير فلسطين والقدس". وتابع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس قائلاً: إن "الشهيد القائد سليماني، الذي ضحى من أجل فلسطين وشعبها، هو شهيد القدس"، موضحاً: أن "المقاومة التي انتصرت في غزة ولبنان، ستنتصر في مواجهة المشروع الصهيوني".

شبكة "المنار" اللبنانية تبث مراسم التشييع للجثامين الطاهرة

قامت شبكة "المنار" اللبنانية بتغطية مباشرة لمراسم تشييع الجماهير الغفيرة لجنازة الشهيد "سليماني" وبقية شهداء المقاومة في طهران ولقد بثت هذه القناة لقطات حية ومباشرة للحضور الشعبي الكبير الذي شاركوا في مراسم تشييع الجثامين الطاهرة وفي تقريرها عن هذا الحدث، قالت هذه الشبكة الاعلامية اللبنانية إن الملايين حضروا مراسم تشييع جنازة الشهيد البطل "سليماني" ورفاقه.

شبكة "العهد" اللبنانية تبث صورا مباشرة لمراسم التشييع للجثامين الطاهرة

قامت شبكة "العهد" اللبنانية بتغطية مباشرة لمراسم تشييع الحشودًا الكبيرة لجنازة الشهيد البطل "سليماني" وعددا من شهداء المقاومة في العاصمة الإيرانية طهران، وذكرت هذه الوسيلة الإعلامية الناطقة باللغة العربية أن الآلاف من الناس كانوا منتظرين منذ ساعات الصباح الأولى لوصول الجثامين الطاهرة.

النظرة الخبيثة والمعادية لوكالة "رويترز"

تحدثت وكالة "روبترز" الغربية عن حضور المرشد الأعلى للثورة الإسلامية سماحة السيد "علي خامنئي" مراسم التشييع والصلاة على جثمان الشهيد البطل "قاسم سليماني" وعددا من شهداء المقاومة في العاصمة طهران. وتحدثت هذه الوكالة الغربية، بلهجة متحيزة وعدائية، حول حضور ومشاركة عدد من المسؤولين الحكوميين الإيرانيين، بمن فيهم الرئيس الإيراني "حسن روحاني" في هذه المراسم.