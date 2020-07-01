الصدر لترامب: أنسيت فيتنام أم اشتقت لوحلٍ آخر؟

الوقت-وجّه زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر يوم أمس الاثنين، رسالة قاسية إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب واصفاً إياه بـ"ابن الملاهي"، ومحذراً إياه من محاصرة العراق لأنه سيجد جنداً لا قبل له بهم.

وأكد الصدر أننا "طلاب سلام إن استسلمتم.. ونحن طلاب حرب إن حاربتم.. وقد خبرتمونا"، داعياً ترامب إلى تذكر فيتنام وألا يكون كسلفه وإلا سيندم.

وخاطب ترامب قائلاً : "أفنسيت فيتنام أم اشتقت لوحل آخر لتجد جنداً لا قِبل لك بهم وجحافل أولها في البصرة وآخرها في دهوك".

وكان زعيم التيار الصدري قد دعا فصائل المقاومة السبت، إلى عقد اجتماع فوري، مشيراً إلى وجوب إلغاء الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة وإغلاق السفارة الأميركية والقواعد الأميركية وطردها من العراق بصورة مذلة.