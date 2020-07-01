بعملية "مفاجئة وسريعة" ...القوات العسكرية بقيادة حفتر تسيطر على سرت

الوقت-ذكرت "القوات العسكرية" الليبية بقيادة خليفة حفتر، يوم أمس الاثنين، أنها سيطرت على مدينة سرت الساحلية الاستراتيجية في تقدم خاطف سبقته ضربات جوية.

وقال المتحدث باسم القوات التابعة لحفتر، أحمد المسماري "قرر القائد العام بضربة استباقية تم التخطيط لها بشكل جيد وتم التنفيذ. في خلال ثلاث ساعات كنا في قلب مدينة سرت".

وأضاف المسماري أن العملية كانت "مفاجئة وسريعة" مشيراً إلى أن "التقدم سبقته ضربات جوية استمرت عدة ساعات".

وأوضح أن "القوات التي كانت قد جاءت من مدينة مصراتة إلى سرت تقهقرت".

وذكرت القوات الموالية لحفتر أنها "سيطرت على مواقع محيطة بمدينة سرت من بينها قاعدة القرضابية الجوية قبل التحرك إلى وسط المدينة".

وتقع سرت في منتصف ساحل ليبيا على البحر المتوسط، وكانت تسيطر عليها قوات متحالفة مع حكومة "الوفاق" منذ قيامها بطرد تنظيم "داعش" منها في أواخر عام 2016.