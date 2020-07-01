"حزب الله - العراق": سنعمل على منع تدفق النفط الخليجي إذا فرض ترامب عقوبات

الوقت-هددت "كتائب حزب الله" العراقية التابعة لـ"الحشد الشعبي" يوم أمس الإثنين، بمنع تدفق النفط الخليجي.

وقال المسؤول الأمني في الكتائب أبو علي العسكري "إذا فرض ترامب عقوبات على العراق فسنعمل مع الأصدقاء على منع تدفق النفط الخليجي".

وأشار إلى أن القواعد الجوية الأميركية "ستحال إلى ركام إذا أصرّ الأميركي على البقاء في العراق"، معرِّباً عن استعداد الكتائب لمساعدة الحكومة العراقية في تأمين عمل الشركات الصينية.

وكانت كتائب حزب الله قد دعت في وقت سابق، الأجهزة الأمنية العراقية إلى الابتعاد عن قواعد القوات الأميركية في عموم البلاد.

وقال قائد العمليات الخاصة لدى الكتائب: "على الأخوة في الأجهزة الأمنية العراقية الابتعاد عن القواعد الأميركية لمسافة لا تقل عن 1000 متر ابتداء من مساء الأحد".

واستشهد قائد قوة القدس الجنرال قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس يوم الجمعة الماضي بقصف صاروخي أميركي قرب مطار بغداد الدولي.