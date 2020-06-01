الحزن يخيم على كافة المدن الإيرانية.. حشود غفيرة تشارك في تشييع جنازة الشهيد "قاسم سليماني" ورفاقه+ صور

الوقت- شارك الآلاف من أبناء الشعب الإيراني يوم أمس الاحد في مدينة الاهواز في موكب تشييع جنازة الشهيد "قاسم سليماني" ورفاقه الذين استشهدوا فجر يوم الجمعة الماضي إثر غارة جوية نفذتها أيادي الغدر والخيانة الامريكية في العاصمة العراقية بغداد وبدأ المشيعون بالتجمع في مدينة الاهواز منذ الساعات الأولى من صباح يوم امس الاحد قبل بدء المسيرة، وهم يلوحون بالعلم العراقي والعلم الايراني وأعلام أخرى ويهتفون "الموت لأمريكا". كما حمل بعضهم صورا للشهيد "سليماني" والمرشد الأعلى سماحة السيد "علي خامنئي" وهنا تجدر الاشارة إلى أن هذه الجريمة البشعة التي استهدفت عدداً من رموز محور المقاومة أثارت سخط الملايين من أبناء الامة الاسلامية والعربية وذلك لأن هؤلاء الشهداء كان لهم الدور الابرز في مقارعة ومحاربة الكثير من العناصر الارهابية التي كانت منتشرة في سوريا والعراق.

وحول هذا السياق، ذكرت العديد من المصادر الاخبارية بأن جنازة هذا الشهيد البطل تم نقلها يوم أمس الاحد بعد إنتهاء مراسم التشييع في مدينة الاهواز ذات الغالبية العربية إلى مدينة مشهد المقدسة للصلاة عليه عند مرقد الامام "علي بن موسى الرضا" ولفتت تلك المصادر الاخبارية إلى أن الحشود الغفير من أبناء مدينة مشهد المقدسة كانوا في إنتظار جثمان الشهيد البطل و رفاقه الذين استشهدوا معه ولقد شارك في مراسم التشييع الكثير من المسؤولين الإيرانيين والقادة العسكريين وأساتذة الجامعات والطلاب ولقد رفع المشاركون صوراً للشهداء وردد عبارات "الموت لامريكا الموت لإسرائيل" وطالبوا الحكومة الإيرانية بالانتقام من أيادي الغدر والخيانة الامريكية التي قتلت عدد من أهم رموز محور المقاومة.

واليوم الاثنين وصلت الجثامين الطاهرة لأولئك الشهداء الذين استشهدوا فجر يوم الجمعة إثر غارة جوية أمريكية في العاصمة العراقية بغداد وعلى رأسها جنازة الشهيد البطل "قاسم سليماني" إلى العاصمة الإيرانية طهران وفي هذا السياق، ذكرت العديد من المصادر الاخبارية أن حشود عفيرة من أبناء العاصمة طهران وعددا من المحافظات المجاورة احتشدوا وسط طهران صباح يومنا هذا للمشاركة في تشييع جثمان الشهيد البطل "قاسم سليماني"، الذي استشهد فجر يوم الجمعة الماضية هو وعدد من رفاقه إثر ضربة أمريكية غادرة في العاصمة العراقية بغداد واحتشد المشيعون قبل الساعة الثامنة صباحاً حاملين صور قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني بالقرب من جامعة طهران، حيث أم المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية سماحة السيد "علي خامنئي" صلاة الجنازة على جثامين الشهيد البطل "سليماني" و رفاقه. وكان إلى جانب سماحة السيد "خامنئي"، الرئيس "حسن روحاني" ورئيس مجلس الشورى "علي لاريجاني" وقائد الحرس الثوري الجنرال "حسين سلامي" ورئيس السلطة القضائية "إبراهيم رئيسي". ولوحت الحشود الحاضرة لمراسم التشييع، والممتد طولها على مسافة كيلومترات، بأعلام حمراء بلون "الشهداء" وإيرانية، وكذلك بأعلام لبنانية وعراقية. كما رفعت هتافات، قالت فيها: "الموت لأمريكا" و"الموت لإسرائيل"، فيما طالبت لافتات بالانتقام.

وخلال مراسم التشييع التي اقيمت اليوم في العاصمة الإيرانية طهران للشهداء الابطال الذين استشهدوا قبل عدة أيام في العاصمة العراقية بغداد، القت "زينب" بنت الشهيد البطل "قاسم سليماني" كلمة عبرت فيها عن مدى فخرها واعتزازها بنيل أبيها للشهادة وهو يقارع الاحتلال الامريكي وهددت "زينب"، بشن هجوم على الجيش الأمريكي في الشرق الأوسط. وقالت إن "عائلات الجنود الأمريكيين في الشرق الأوسط سيمضون أيامهم في انتظار موت أبنائهم". الجدير بالذكر أن الحكومة الإيرانية أعلنت اليوم عطلة رسمية في طهران حتى يتمكن الجميع من المشاركة في المراسم وتم إغلاق العديد من شوارع وسط العاصمة أمام حركة السيارات بسبب العدد الضخم للحشود وأيضا أغلقت المدارس والجامعات أبوابها. وفي السياق نفسه، أفادت العديد من المصادر الاخبارية بأن الآلاف من أبناء مدينة قم المقدسة خرجت عصر اليوم الاثنين في مسيرات جماهيرية عظيم لاستقبال الجثامين الطاهرة القادمة من العاصمة طهران ولفتت تلك المصادر إلى أن الحشود الغفيرة في مدينة قم المقدسة سوف تقوم بالصلاة على الجثامين الطاهرة في حرم السيدة "فاطمة" المعصومة كريمة أهل البيت عليهم السلام وفور الانتهاء من مراسم التشييع سوف يُنقل جثمان الشهيد البطل "قاسم سليماني" يوم غدا الثلاثاء إلى مسقط رأسه في محافظة كرمان حيث سوف تستقبله الجماهير الغفيرة من أبناء تلك المحافظة والمحافظات المجاورة للصلاة عليه وموارات جسده الطاهر الثرى.

وفي سياق متصل، ذكرت العديد من المصادر أن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، "إسماعيل هنية" شارك اليوم الاثنين في مراسم تشييع جنازة الشهيد البطل "سليماني" ورفاقه. ولفتت تلك المصادر إلى أن "هنية" القاء خلال تلك المراسم كلمة قال فيها: إننا "أتينا من فلسطين؛ لنقدم التعازي إلى سماحة القائد السيد علي خامنئي، والجمهورية الإسلامية، بشهادة الفريق سليماني". وأضاف "هنية": "إن الشهيد سليماني، قدم لفلسطين والمقاومة، ما وصلت إليه من قوة واقتدار، مضيفاً أن "روح الإجرام الأمريكية، هي التي أعطت الغطاء للجرائم الإسرائيلية في فلسطين وخارجها". وأشار إلى أن "مشروع المقاومة على أرض فلسطين في مواجهة المشروع الصهيوني لن ينكسر، ولن يضعف، وسيستمر حتى دحر المحتلين، والاغتيالات تزيدنا إصراراً على تحرير فلسطين والقدس". وتابع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس قائلاً: إن "الشهيد القائد سليماني، الذي ضحى من أجل فلسطين وشعبها، هو شهيد القدس"، موضحاً: أن "المقاومة التي انتصرت في غزة ولبنان، ستنتصر في مواجهة المشروع الصهيوني".

الجدير بالذكر أنه بالتزامن مع خروج الملایین من الإيرانيين اليوم الاثنين للمشاركة في تشييع جنازة الشهيد البطل "قاسم سليماني" ورفاقه في العاصمة طهران، خرجت أيضا حشود غفيرة من أبناء الشعب اليمني في العاصمة صنعاء ومحافظة صعدة، اليوم الاثنين، في مسيرات جماهيرية واسعة تنديدا بالاعتداء الأمريكي وارتكاب جريمة الاغتيال للقائدين المجاهدين "قاسم سليماني" و"ابو مهدي المهندس" ورفاقهما في العاصمة العراقية بغداد. ويذكر أيضا أنه قبل وصول الجثامين الطاهرة إلى إيران، تجمع الآلاف من أبناء الشعب العراقي يوم السبت الماضي في موكب جنازة هؤلاء الشهداء وشارك رئيس الوزراء العراقي المستقيل "عادل عبدالمهدي" وعدد من المسؤولين العراقيين في مراسم التشييع، وكان العديد من المشيعين يرتدون ملابس سوداء، ويحملون علم العراق وعلم إيران وكانوا يرددون عبارات "الموت لأمريكا والموت لإسرائيل" وبعد ذلك انطلقت مراسم تشييع رسمية لجثامين شهداء الجريمة الامريكية إلى الكاظمية ومنها الى كربلاء المقدسة وبعدها وصلت إلى مدينة النجف الاشرف. وفي الختام تجدر الاشارة إلى أن الحكومة الإيرانية أعلنت بأنها لن تظل مكتوفة الايادي ولن تظل ساكتة عن هذه الجريمة التي قامت بها أيادي الغدر والخيانة وصرحت بأنها لا تنوي الدخول في حرب مع الولايات المتحدة ولكنها سوف تقوم بالانتقام من تلك الايادي التي تلوثت بدماء الشهداء وأن الرد سوف يكون قاسي وسريع.