قاآني: الإنتقام لدماء سليماني سيكون بطرد أميركا من المنطقة

الوقت-تعهد قائد قوة القدس في حرس الثورة الإيراني، اللواء إسماعيل قاآني، باتخاذ إيران العديد من الخطوات لطرد أميركا من المنطقة في ظل توجيهات قائد الثورة الإسلامية، معتبراً أن "الله وعد بالثأر لدم الشهيد سليماني وسيستمر الإنتقام لهذه الدماء الطاهرة إلى حين ظهور إمام الزمان".

كما أكد اللواء قاآني على مواصلة طريق ونهج الشهيد سليماني بنفس الحزم.

من جهته أوضح قائد القوات الجوية الفضائية التابعة لحرس الثورة الإسلامية، العميد أمير علي حاجي زادة، أن قتل الرئيس الأميركي دونالد ترامب لن يكون كافياً للثأر للشهيد قاسم سليماني، كما أن الثأر لن ينتهي بإطلاق بضعة صواريخ أو إسقاط طائرات مسيرة، لأن هذه الأمور لاتساوي دم الشهيد.

وشدد زادة على أن الثأر لدماء الشهيد سليماني، هو إزالة وجود أميركا في المنطقة بالكامل، لافتاً إلى ضرورة كف شر أميركا عن الشعوب المظلومة في المنطقة.

وكان المرشد الإيراني السيد علي خامنئي عيّن الجنرال قاآني بعد استشهاد قائد قوة القدس في حرس الثورة الإيرانية، الفريق قاسم سليماني باستهداف أميركي على طريق مطار العاصمة العراقية بغداد.

بالتوازي، أكد خامنئي أن انتقاماً قاسياً في انتظار المجرمين، مشدداً على أن استمرار الكفاح وتحقيق النصر النهائي سيجعل القتلة والمجرمين أكثر مرارة. هذا في وقتٍ اعتبر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن الإرهاب الدولي الذي تمارسه الولايات المتحدة أمر خطير للغاية وتصعيد أحمق.