مبعوث خاص للرئيس الأسد يزور طهران ويلتقي شمخاني

الوقت-قال أمين المجلس الأعلی للأمن القومي الإيراني علي شمخاني إن رد إيران علىاغتيال الفريق سليماني سيکون عسكريًا بالتأکيد، ولکنه لن يقتصر فحسب علی الخيار العسکري.

وجاء تصريح شمخاني لدى استقباله أمس الاحد مستشار الأمن القومي السوري اللواء علي مملوك الذي يزور طهران كمبعوث خاص للرئيس السوري بشار الأسد الذي أعلن أنه لديه مهمة الإعراب عن عميق تعازي سوريا قيادة وشعباً لقائد الثورة ورئيس الجمهورية ولسيادتكم بمناسبة استشهاد المجاهد الكبير الفريق سليماني.

واشار اللواء مملوك إلى المكانة الخاصة للشهيد السليماني بين المسلمين والمضطهدين في المنطقة وقال "بالطبع، إن تألُم الشعب السوري واللبناني والعراقي واليمني والافغاني من استشهاد سليماني ليس أقل من الشعب الايراني.

وقال مملوك ان الشهيد سليماني ينتمي إلى جميع الاحرار ومقارعي الظلم بالعالم وبالتاكيد ان استشهاده هو تمهيد لتحرير فلسطين وتدمير الكيان الاسرائيلي

بدوره، أعرب شمخاني عن شكره لمواساة الرئيس الاسد والشعب السوري وقال ان الاميركيين والاستكبار سيدركون قريبًا أن شهادة قاسم سليماني ستكون أكثر خطورة عليهم من حياته.

وإشار شمخاني إلى الحضور غير المسبوق للشعب العراقي في مراسم تشييع الشهيد السليماني وأبو مهدي المهندس، وكذلك الخطوة الثورية للبرلمان العراقي في إصدار قانون اخراج القوات الاميركية من العراق وقال إن الحكومة العراقية والبرلمان والشعب قد أخذوا زمام المبادرة في الانتقام من الولايات المتحدة. وان هاتين الخطوتين وجهت صفعة شديدة لترامب وفريقه المجرم.

وبالإشارة إلى القانون الذي أقرّه البرلمان العراقي فيما يتعلق باخراج القوات الأميركية من البلاد، أضاف: "بإصدار هذا القانون، سيتم انهاء الوجود المستمر للولايات المتحدة في العراق والذي هو بمثابة احتلال.