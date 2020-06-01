الخارجية الصينية تعبر عن " قلق شديد" إزاء الوضع الحالي بين أميركا وإيران

الوقت-أعلنت الخارجية الصينية أن ضمان السلام والاستقرار في منطقة الخليج أمر حيوي للغاية للعالم كله.

وفي بيان لها علقت الخارجية الصينية على تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بمعاقبة العراق قائلةً أن بكين تعارض الاستخدام الجائر للتهديد بالعقوبات.

كما عبرت الخارجية عن " قلق شديد" إزاء الوضع الحالي بين أميركا وإيران.

وكان الرئيس الأميركي قد فرض عقوبات على بغداد بعد أن دعا البرلمان العراقي إلى العمل على إنهاء وجود أي قوات أجنبية، بما فيها الأميركية، في البلاد.

وقال ترامب "إذا غادرت القوات الأميركية، فإن بغداد سوف تضطر لأن تدفع لواشنطن تكلفة قاعدة جوية هناك".