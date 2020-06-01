مسيرة جماهيرية حاشدة في صعدة تنديداً بجريمة اغتيال سليماني والمهندس

الوقت-جابت مسيرة جماهيرية حاشدة اليوم الاثنين، مدينة صعدة اليمنية، منددة بالاعتداء الأميركي على العراق، وجريمة اغتيال القائدين المجاهدين قائد قوة القدس الفريق قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس ورفاقهما.

المشاركون حملوا شعارات مناهضة للسياسة الأميركية في المنطقة، وصور الشهداء سليماني والمهندس، ولافتات كتب عليها "الموت لأميركا، الموت لإسرائيل" و "دماؤكم تسحق المجرمين".

وألقى محافظ صعدة محمد جابر عوض، كلمة قدم خلالها التعزية إلى السيد عبدالملك الحوثي، وقادة المقاومة في إيران والعراق ولبنان، وإلى أسر الشهداء، مؤكداً أن "ما أقدمت عليه أميركا يعدّ تصعيد خطيراً، وليس له رد إلا اقتلاع الشر وطرد القوات الأميركية من العراق والمنطقة".

عوض عبّر عن تضامن الشعب اليمني ووقوفه مع القيادة في إيران والعراق والحشد الشعبي وفيلق القدس والمقاومة والشعوب الحرة لـ"اقتلاع جذور الشر أميركا وإسرائيل"، متوعداً الطغاة بـ"الثأر".

كما تنظم بالعاصمة صنعاء اليوم مظاهرة جماهيرية كبرى تنديداً بالجريمة الأميركية التي طالت قائد قوة القدس قاسم سليماني ونائب هيئة الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس ورفاقهما، فجر يوم الجمعة الماضي بالعاصمة العراقية بغداد.