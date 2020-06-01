هنية: الشهيد القائد سليماني هو شهيد القدس

الوقت-قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية خلال تشييع الشهيد الفريق قاسم سليماني في طهران "أتينا من فلسطين لنقدم التعازي الى سماحة القائد السيد علي خامنئي والجمهورية الإسلامية بشهادة الفريق سليماني".

ولفت هنية في كلمة له إلى أن الشهيد سليماني قدم لفلسطين والمقاومة ما وصلت إليه من قوة واقتدار، مضيفاً أن "روح الاجرام الأميركية هي التي أعطت الغطاء للجرائم الاسرائيلية في فلسطين وخارجها".

كما أشار إلى أن "مشروع المقاومة على أرض فلسطين في مواجهة المشروع الصهيوني لن ينكسر ولن يضعف وسيستمر حتى دحر المحتلين، والاغتيالات تزيدنا إصراراً على تحرير فلسطين والقدس".

وتابع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس قائلاً إن "الشهيد القائد سليماني الذي ضحى من أجل فلسطين وشعبها هو شهيد القدس".

وأوضح هنية أن "المقاومة التي انتصرت في غزة ولبنان ستنتصر في مواجهة المشروع الصهيوني".

بدوره، قال القيادي في حماس اسماعيل رضوان إن رسالة جماهيرية معبرة اليوم أن الرد على الجريمة يجب أن يكون بطرد الأميركيين من المنطقة.

ولفت رضوان إلى أن "رسالة هنية اليوم هي رسالة الوفاء وأن المقاومة لن تتخلى عمن دعمها وأننا على درب الجهاد ماضون".

كما اعتبر رضوان أن "الرسالة اليوم هي أن فلسطين في طهران وطهران في فلسطين ولم ولن نرهب من الجرائم"، مضيفاً "فلسطين تقدم الوفاء وتقف مع ايران في هذا المصاب وهذه الجريمة لن تمر من دون عقاب".

كذلك أوضح رضوان أن "الاحتلال الصهيوني هو شريك كامل في هذه الجريمة"، مشدداً على أن شهادة القائد سليماني لن توهن المقاومة.