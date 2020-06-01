زينب سليماني: التشييع المليوني للشهداء في العراق وإيران رسالة واضحة لأميركا

الوقت-ألقت ابنة الشهيد الفريق قاسم سليماني كلمة اليوم أمام المشيعين في جامعة طهران. وقالت "زينب" إن "التشييع المليوني للشهداء في العراق إيران رسالة واضحة لأميركا"، مؤكدةً أن "قادة المقاومة في المنطقة قادرون على إسقاط مؤامرة الأعداء وأن فكر الشهيد سليماني وحد صفوف المقاومة ووحد أيضاً المحور برمته".

وتوجهت للرئيس الأميركي دونالد ترامب بالقول "إن محاولاتك الشريرة ببث الفرقة والخلاف بين الشعبين الإيراني والعراقي قد باءت بالفشل، وأن إراقة دماء المجاهدين العظيمين تسبب في المزيد من ترسيخ الأواصر والعلاقات التاريخية بين البلدين والمزيد من الكراهية الأبدية لأميركا".

وأضافت "ليعلم مستكبرو العالم أن قلب الشعب الإيراني هو موطن الشهيد سليماني".

وشارك اليوم حشود غفيرة في تشييع جثماني الشهيدين الفريق قاسم سليماني والحاج ابو مهدي المهندس وجثامين رفاقهما الشهداء في طهران، بعد تشييع مليونيّ في أهواز غرب إيران، وسينقل بعدها إلى كرمان حيث سيتم دفن سليماني إلى جانب رفاقه الشهداء بحسب وصيته.

أمّا جثمان نائب رئيس الحشد الشعبي الشهيد أبو مهدي المهندس، فانتقل إلى إيران لإجراء فحص الحمض النووي ثمّ سيرجع إلى النجف الأشرف حيث سيدفن في مقبرة وادي السلام.

شهداء العدوان الأميركي شُيّعوا السبت الماضي في مختلف المدن العراقية مثل كربلاء، الكاظمية والنجف الأشرف بمشاركة عشرات آلاف العراقيين.

وبحسب مصادر ايرانية فإن "كلمة ابنة الشهيد سليماني تؤكد على أن الانتقام لدماء الشهداء آت لا محالة، ولها دلالات كبيرة".

الجدير ذكره أن ابنة الشهيد الفريق قاسم سليماني معروفة بنضالها ونشاطها الكبير بالرغم من صغر سنها.