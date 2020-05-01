الإعلام الإسرائيلي: خطوة إيران تهديد إستراتيجي لنا

الوقت-قالت وسائل إعلام إسرائيلية (قناة كان) إن لإيران قناة إضافية من أجل الانتقام وهي بيان طهران عن الانسحاب من الاتفاق النووي.

وأضافت فور إعلان طهران تحررها من الالتزامات في موضوع تخصيب اليورانيوم إنه "يستطيعون الآن تخصيب يورانيوم بالكمية التي يريدونها، وهذا ليس خطراً على المدى الزمني الفوري ضد "إسرائيل" لكنه بالتأكيد تهديد إستراتيجي لنا".

وأعلنت الحكومة الإيرانية أنها ستخصّب اليورانيوم بلا قيود وفقاً لاحتياجاتها التقنية.

وقالت مساء اليوم الأحد إن "عمليات تخصيب اليورانيوم ستكون غير محدودة بناء على الحاجات التقنية للبلاد"، مؤكدةً أن استمرار تعاونها مع مراقبي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

يأتني ذلك بعد استشهاد قائد قوة القدس الفريق قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس قبل أمس الجمعة بقصف صاروخي أميركي قرب مطار بغداد الدولي.