السيد السيستاني في رسالة تعزية: جهود الشهيد سليماني في مكافحة "داعش" لن تنسى أبداً

الوقت-بعث المرجع الديني العراقي السيد علي السيستاني، اليوم الأحد، برسالة تعزية إلى المرشد الإيراني السيد علي الخامنئي، باستشهاد الفريق قاسم سليماني.

وقال السيد السيستاني في الرسالة إن "نبأ استشهاد الحاج قاسم سليماني آلمنا كثيراً".

وتابع: "دور السيد سليماني خلال فترة حربه ضد عناصر داعش كان منقطع النظير ولا يمكن نسيانه ونسيان ما تحمله من زحمات في هذا السياق".

المرجعية الدينية العليا في العراق كانت نددت باغتيال الولايات المتحدة للجنرال قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس.

ودعت جميع الأطراف إلى ضبط النفس، مشيرةً إلى أن العراق مقبل على أوضاع "صعبة جداً".