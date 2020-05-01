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  الإثنين 10 جمادي الاول 1441

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بقاء الحاج قاسم، زوال ترامب

بقاء الحاج قاسم، زوال ترامب يظن ترامب الجاهل الإرهابي أنه أحرق وأزال الجسم الطاهر لرمز النضال ضد الغطرسة والمساعد القوي للمضطهدين والمستضعفين من قبل أمريکا بالقرب من مطار بغداد، لكن ما احترق في نار أحقاد ترامب هو الجانب المادي والفاني للحاج قاسم، الذي سيصيب ترامب في المقتل قريباً.

مسار الحرب في ليبيا بعد التدخل التركي الوقت- لاشك بأن موافقة البرلمان التركي على ارسال قوات تركية وأسلحة ثقيلة وخفيفة إلى ليبيا بناءا على رغبة الرءيس التركي رجب طيب اردوغان، سيكون لها أثر ووقع كبير جدا على الحرب الدائرة هناك، ولا شك أيضا ...

هذه هي الخيارات المحتملة أمام إيران للرد على جريمة أمريكا الوقت - الآن وبعد استشهاد الجنرال قاسم سليماني الذي كان أسطورة لا تقهر بالنسبة لمحور المقاومة في محاربة الإرهاب وكان بطل الإيرانيين الوطني في الحفاظ على أمن البلاد في ظل الظروف الراهنة العاصفة في المنطقة بسبب العديد من المؤامرات الأجنبية ، يطرح الرأي العام السؤال التالي وهو كيف سيكون رد فعل إيران على إرهاب أمريكا؟

الجلسة البرلمانية الاستثنائية: هل تنهي الوجود الأمريكي في العراق؟ الوقت- وضعت الضربة العسكرية الأمريكية التي استهدف قائدة قوة القدس الفريق قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس المنطقة على صفيح ساخن.

دور اللواء سليماني في إخفاقات أمريكا الاستراتيجية في المنطقة الوقت- إن خبرات اللواء سليماني في الحضور في مختلف الجبهات البرية من الحدود الشرقية لإيران إلی العراق وسوريا ولبنان، قد جعلت منه نقطة الثقل ومركز محور المقاومة.

أخبار

الإعلام الإسرائيلي: خطوة إيران تهديد إستراتيجي لنا

الإعلام الإسرائيلي: خطوة إيران تهديد إستراتيجي لنا

الوقت-قالت وسائل إعلام إسرائيلية (قناة كان) إن لإيران قناة إضافية من أجل الانتقام وهي بيان طهران عن الانسحاب من الاتفاق النووي.

السيد السيستاني في رسالة تعزية: جهود الشهيد سليماني في مكافحة "داعش" لن تنسى أبداً الوقت-بعث المرجع الديني العراقي السيد علي السيستاني، اليوم الأحد، برسالة تعزية إلى المرشد الإيراني السيد علي الخامنئي، باستشهاد الفريق قاسم سليماني.

أول رد إيراني على اغتيال قاسم سليماني! اول رد إيراني على اغتيال قاسم سليماني!

العراق: اتفاق بين تحالفي الفتح وسائرون على اقتراح قانون لخروج القوات الأميركية الوقت-قالت وسائل إعلامية عراقية إن هناك اتفاق بين تحالفي الفتح وسائرون في البرلمان العراقي على اقتراح قانون لخروج القوات الأميركية.

الحشد الشعبي: جثمان المهندس سيدفن بعد إجراء فحص الحمض النووي الوقت-أصدرت هيئة الحشد الشعبي بياناً أوضحت فيه أن "جثمان الشهيد الحاج أبو مهدي المهندس سيدفن في

بيلوسي: الأعمال العسكرية والاستفزازية لإدارة ترامب تعرض الجنود والدبلوماسيين للخطر الوقت-قالت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي في بيان لها إن "إشعار البيت الأبيض للكونغرس يطرح أسئلة جادة وعاجلة حول توقيت ومبرر قرار القيام بأعمال عدائية ضد إيران".

تشييع مليونيّ للشهيد الفريق سليماني ورفاقه في أهواز الوقت-“في مشهدٍ غير مسبوق" شيّعت حشود مليونية من المواطنين في منطقة "أهواز" الإيرانية جثامين الفريق الشهيد قاسم سليماني ورفاقه القادمة من النجف الأشرف في العراق.

ابنة الشهيد سليماني لروحاني: من سينتقم لوالدي؟ الوقت-وجّهت ابنة قائد قوة القدس الشهيد الفريق قاسم سليماني سؤالاً إلى الرئيس الإيراني حسن روحاني أثناء زيارته لمنزل سليماني في طهران أمس السبت قالت فيه "من سينتقم لوالدي".

العامري يعاهد المهندس: سيكون ثمن دمك الطاهر خروج القوات الأميركية من العراق الوقت-وعد أمين عام "منظمة بدر " والقيادي في الحشد الشعبي العراقي هادي العامري، الشهيد أبو مهدي المهندس، أن يكون ثمن دمه الطاهر هو "خروج القوات الأميركية من العراق إلى الأبد، وتحقيق السيادة الوطنية الكاملة".

ظريف: بدأت نهاية الوجود الأميركي الخبيث في غرب آسيا الوقت-أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أن "نهاية الوجود الأميركي الخبيث في غرب آسيا بدأت".

ترامب: حددنا 52 موقعاً إيرانياً سيضربها الجيش الأميركي إذا استهدفت إيران أميركيين الوقت-قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب في تغريدة عبر تويتر إن "إيران تتحدث بجرأة شديدة بشأن استهداف أصول أميركية محددة للرد على مقتل سليماني".

فايننشال تايمز: حقوق المسلمين تواجه معركة طاحنة! الوقت-سلطت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، الضوء على حقوق المسلمين في بقاع مختلفة من العالم، مثل حقوق مسلمي الأيغور في الصين، وتعرضهم للانتهاكات فيها.

تشييع سليماني والمهندس... في العراق وإيران الوقت-يشيّع العراق اليوم السبت جثماني الشهيدين القائدين الجنرال قاسم سليماني والحاج أبو مهدي المهندس، بالإضافة

الجيش السوري يعلن السيطرة على بلدة في ريف إدلب الوقت-أعلن الجيش السوري إحكام السيطرة على بلدة التح في ريف إدلب وتحريرها من الإرهابيين.

حفتر يعلن التعبئة العامة في وجه القوات التركية: ساعة الصفر الوقت-أعلن المشير خليفة حفتر التعبئة العامة لمواجهة ما قال إنها قوات تركية جاءت لدعم حكومة الوفاق الوطني في طرابلس

هذه وصية الشهيد أبو مهدي المهندس الوقت-يتداول ناشطون على مواقع التواصل مقطع فيديو لنائب رئيس هيئة "الحشد الشعبي" الشهيد أبو مهدي المهندس، يتلو فيه وصيته.

سفير إيران لدى الأمم المتحدة: اغتيال سليماني يعادل شن حرب الوقت-قال سفير إيران لدى الأمم المتحدة مجيد تخت روانجي لقناة "سي.أن.أن " إن اغتيال قائد قوة القدس الجنرال

ارتقاء 5 شهداء في غارة جديدة استهدفت قافلة للحشد شمالي بغداد الوقت-أفادت مصادر عراقية باستشهاد 5 من عناصر كتائب الإمام علي التابعة للحشد الشعبي، من جراء غارة جوية شنتها طائرةٌ مسيرةٌ استهدفت قافلة في منطقة التاجي شمالي العاصمة بغداد.

تراجع الأسهم الأوروبية عقب اغتيال "سليماني" الوقت-هبطت الأسهم الأوروبية، الجمعة، وسط مخاوف أمريكية من رد إيراني على اغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني، ومع انتشار

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أخبار

السيد السيستاني في رسالة تعزية: جهود الشهيد سليماني في مكافحة "داعش" لن تنسى أبداً

الأحد 9 جمادي الاول 1441
 
 
 
 
 
السيد السيستاني في رسالة تعزية: جهود الشهيد سليماني في مكافحة "داعش" لن تنسى أبداً

السيد السيستاني في رسالة تعزية: جهود الشهيد سليماني في مكافحة "داعش" لن تنسى أبداً

الوقت-بعث المرجع الديني العراقي السيد علي السيستاني، اليوم الأحد، برسالة تعزية إلى المرشد الإيراني السيد علي الخامنئي، باستشهاد الفريق قاسم سليماني.

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الوقت-بعث المرجع الديني العراقي السيد علي السيستاني، اليوم الأحد، برسالة تعزية إلى المرشد الإيراني  السيد علي الخامنئي، باستشهاد الفريق قاسم سليماني.

وقال السيد السيستاني في الرسالة إن "نبأ استشهاد الحاج قاسم سليماني آلمنا كثيراً".

وتابع: "دور السيد سليماني خلال فترة حربه ضد عناصر داعش كان منقطع النظير ولا يمكن نسيانه ونسيان ما تحمله من زحمات في هذا السياق".

المرجعية الدينية العليا في العراق كانت نددت باغتيال الولايات المتحدة للجنرال قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس.

ودعت جميع الأطراف إلى ضبط النفس، مشيرةً إلى أن العراق مقبل على أوضاع "صعبة جداً".

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الرد الحتمي العراق إيران السيد علي خامنئي قاسم سليماني السيد علي السيستاني أبو مهدي المهندس

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