أول رد إيراني على اغتيال قاسم سليماني!

الوقت-أعلنت الحكومة الإيرانية أنها ستخصّب اليورانيوم بلا قيود وفقاً لاحتياجاتها التقنية. وقالت مساء اليوم الأحد إن "عمليات تخصيب اليورانيوم ستكون غير محدودة بناء على الحاجات التقنية للبلاد"، مؤكدةً أن استمرار تعاونها مع مراقبي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

لكن طهران أعلنت أنها مستعدة للعودة إلى الاتفاق النووي في حال انتهاء العقوبات وتحقيق مصالحها من الاتفاق.

وأضاف بيان للحكومة الإيرانية "إن الخطوة الخامسة والنهائية تنص على التخلي عن جميع القيود المفروضة على أنشطتنا النووية بموجب الاتفاق النووي بما في ذلك مستوى تخصيب اليورانيوم وحجم اليورانيوم المخصب وعدد أجهزة الطرد المركزي".

وشددت الحكومة على أنه من اليوم فصاعداً لن يكون أمام برنامج إيران النووي أي قيود على مستوى تخصيب اليورانيوم وسيكون النشاط النووي وفقا لحاجة البلاد الفنية.

كما أكدت أنه تم إبلاغ منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بتنفيذ الخطوة الخامسة بالتنسيق مع رئيس الجمهورية.

وكان الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي كشف صباح اليوم الأحد أن هناك اجتماع هام اليوم بشأن الخطوة الخامسة لتقليص الالتزام بالاتفاق النووي.

واستشهد قائد قوة القدس الفريق قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس قبل أمس الجمعة بقصف صاروخي أميركي قرب مطار بغداد الدولي.