العراق: اتفاق بين تحالفي الفتح وسائرون على اقتراح قانون لخروج القوات الأميركية

الوقت-قالت وسائل إعلامية عراقية إن هناك اتفاق بين تحالفي الفتح وسائرون في البرلمان العراقي على اقتراح قانون لخروج القوات الأميركية.

وذكر الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية أن هنالك قراراً بتقييد عمل القوات الأميركية في البلاد بعد استشهاد الفريق قاسم سليماني قائد قوة القدس والقائد أبو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ورفاقهم بهجوم صاروخي أميركي قرب مطار بغداد الدولي.

وشدد اللواء الركن عبد الكريم خلف الناطق باسم القائد العام للقوات على أنه من غير المسموح لقوات التحالف القيام بأي عمل إلا بموافقة القائد العام، مؤكداً أن لدى العراق بدائل لتدريب قواتها المسلحة.

كما أشار خلف الى أن السلطات باشرت تحقيقاً مع طاقم الطائرة التي أقلت سليماني من دمشق إلى بغداد.

هذا ووجهت كتائب حزب الله تحذيراً للأجهزة الأمنية العراقية بالابتعاد عن القواعد الأميركية لمسافة لا تقل عن ألف متر ابتداء من مساء الأحد.

وفي بيان التحذير دعا قائد العمليات الخاصة للكتائب قادة الاجهزة الأمنية إلى الالتزام بقواعد السلامة لمقاتليهم، كما نبههم إلى عدم السماح بجعلهم دورعاً بشرية لمن وصفهم بالصليبيين الغزاة.

ومن المفترض أن تنعقد جلسة استنثنائية للبرلمان العراقي اليوم الأحد من "أجل تنظيم وتوحيد الموقف الرسمي العراقي، واتخاذ الإجراءات والقرارات اللازمة لحفظ كرامة وأمن وسيادة العراق".