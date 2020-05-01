تشييع مليونيّ للشهيد الفريق سليماني ورفاقه في أهواز

الوقت-“في مشهدٍ غير مسبوق" شيّعت حشود مليونية من المواطنين في منطقة "أهواز" الإيرانية جثامين الفريق الشهيد قاسم سليماني ورفاقه القادمة من النجف الأشرف في العراق.

مراسل الميادين نقل عن مشيعين أنّ قائد فيلق القدس الشهيد سليماني "من الشخصيات الإستثنائية التي يحبها كلّ الإيرانيين بمختلف تياراتهم".

كما أكّد المشيّعون أنّ لسليماني "الدور الأبرز في توفير أمن المدينة".

وبطلب من مواطني "أهواز" يشيّع الفريق اليوم الأحد في منطقتهم أولاً، ثمّ تُنقل الجثامين إلى مدن مشهد وطهران وقم وكرمان حيث سيوارى الثرى قائد فيلق القدس الشهيد قاسم سليماني.

أمّا جثمان نائب رئيس الحشد الشعبي الشهيد أبو مهدي المهندس، فانتقل إلى إيران لإجراء فحص الحمض النووي ثمّ سيرجع إلى النجف الأشرف حيث سيدفن في مقبرة وادي السلام.

تجدر الإشارة إلى أنّ شهداء العدوان الأميركي شُيّعوا أمس السبت في مختلف المدن العراقية مثل كربلاء، الكاظمية والنجف الأشرف بمشاركة عشرات آلاف العراقيين.