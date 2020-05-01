العامري يعاهد المهندس: سيكون ثمن دمك الطاهر خروج القوات الأميركية من العراق

الوقت-وعد أمين عام "منظمة بدر " والقيادي في الحشد الشعبي العراقي هادي العامري، الشهيد أبو مهدي المهندس، أن يكون ثمن دمه الطاهر هو "خروج القوات الأميركية من العراق إلى الأبد، وتحقيق السيادة الوطنية الكاملة".

العامري وفي فيديو مؤثر انتشر له على مواقع التواصل الاجتماعي خلال وقوفه بجانب نعش المهندس خلال التشييع اليوم السبت، أكد "المضيّ على الطريق الذي لا نحود عنه، إلا إذا تحققت إحدى الحسنيين النصر أو الشهادة".

وأضاف العامري: "أُطمئن إننا على العهد سنمضي في طريق الصالحين والمؤمنين، طريق الشهيد الصدر الأول والصدر الثاني والحكيم، وكل من أراق دمه في هذا الطريق. نحن لا نحيد ولا نخضع لأيّ ضغوط مهما كانت".

واستشهد قائد قوة القدس الجنرال قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس بقصف صاروخي أميركي قرب مطار بغداد الدولي.