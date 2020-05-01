ظريف: بدأت نهاية الوجود الأميركي الخبيث في غرب آسيا

الوقت-أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أن "نهاية الوجود الأميركي الخبيث في غرب آسيا بدأت".

وقال ظريف في تغريدةٍ عبر تويتر، إنه "قبل 24 ساعة ادعى مهرج متعجرف يتنكر كدبلوماسي أن الناس كانوا يرقصون في مدن العراق"، في إشارةٍ لوزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو.

وتابع: "اليوم، قدم إليه مئات الآلاف من إخواننا وأخواتنا العراقيين الفخورين ردّهم عبر أراضيهم".

وكان ظريف قال خلال لقائه وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، في طهران إن إيران لا تريد توترات في المنطقة.

وأشار إلى أن وجود وتدخل القوات الأجنبية في المنطقة، يسببان عدم الاستقرار وانعدام الأمن وتصعيد حدة التوتر في منطقتنا الحساسة.

وبدأ العراقيون اليوم السبت مراسم تشييع جثماني الشهيدين القائدين الفريق قاسم سليماني والقائد الحاج أبو مهدي المهندس، بالإضافة إلى جثامين الشهداء الذين ارتقوا في الغارة الأميركية على طريق مطار بغداد الدولي.

مراسم التشييع انطلقت من الكاظمية ثم إلى ساحة الحسنين في العاصمة بغداد، وبعدها إلى كربلاء والنجف.