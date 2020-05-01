ترامب: حددنا 52 موقعاً إيرانياً سيضربها الجيش الأميركي إذا استهدفت إيران أميركيين

الوقت-قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب في تغريدة عبر تويتر إن "إيران تتحدث بجرأة شديدة بشأن استهداف أصول أميركية محددة للرد على مقتل سليماني".

وأضاف "حددنا 52 موقعاً إيرانياً سيضربها الجيش الأميركي إذا استهدفت إيران أميركيين".

وعقب اغتيال قائد قوة القدس الفريق قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس فجر الجمعة بقصف بقصف صاروخي أميركي قرب مطار بغداد الدولي، غرّد ترامب بوضع العلم الأميركي فقط.

ثم عاد وأعلن أن الجيش الأميركي اغتال الشهيد قاسم سليماني بتوجيهات منه.

وأكدت إيران حتمية الرد على اغتيال سليماني، والمرشد الأعلى السيد علي خامنئي أكد أن انتقاماً قاسياً في انتظار المجرمين، كما قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن "أميركا لم تُدرك الخطأ الذي ارتكبته لكنها ستدرك أبعاده خلال السنوات المقبلة". فيما شدد حرس الثورة في إيران انتقامه بشدّة لدماء الشهداء وسيكمل طريق الفريق سليماني.

نائب الرئيس الأميركي السابق والمرشح الرئاسي جو بايدن قال عقب تغريدة ترامب إن الأخير "ينطلق بعاصفة تغريدات من ذاته وهذا أمر خطير وغير مسؤول ولا يصدق".

وأضاف "ليس من حق أي رئيس جر أميركا إلى الحرب من دون موافقة الشعب".

في سياق متصل، قال السيناتور الديمقراطي كريس ميرفي ردًا على تهديد ترامب لإيران إن "استهداف المدنيين والمواقع الثقافية عمل إرهابي، وترامب يتعثر بحرب من اختياره وستقتل الآلاف من الأميركيين". مشدداً "يجب على الكونغرس ايقافه".