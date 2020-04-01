تشييع سليماني والمهندس... في العراق وإيران

الوقت-يشيّع العراق اليوم السبت جثماني الشهيدين القائدين الجنرال قاسم سليماني والحاج أبو مهدي المهندس، بالإضافة إلى جثامين الشهداء الذين ارتقوا في الغارة الأميركية على طريق مطار بغداد الدولي.

إعلام الحشد الشعبي أشار إلى أن جثمان الشهيد المهندس سيوارى في مقبرة وادي السلام بالنجف الأشرف.

بدورها، أعلنت العلاقات العامة لحرس الثورة أن مراسم تشييع الشهيد اللواء سليماني ستجري صباح الغد في مشهد والإثنين في طهران والثلاثاء في كرمان حيث يوارى في الثرى.

وكان مراسل الميادين أفاد باستشهاد المهندس وقائد قوة القدس قاسم سليماني بقصف صاروخي مروحي أميركي قرب مطار بغداد الدولي.