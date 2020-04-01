هذه وصية الشهيد أبو مهدي المهندس

الوقت-يتداول ناشطون على مواقع التواصل مقطع فيديو لنائب رئيس هيئة "الحشد الشعبي" الشهيد أبو مهدي المهندس، يتلو فيه وصيته.

وجاء في وصية الشهيد المهندس، "هدفنا هو رضا الله وخدمة الناس مهما كانوا سنة أو شيعة أو مسيحيين أو أيزيديين".

وقال أيضاً "لم نأت بغاة بل خرجنا للاصلاح والقضاء على الارهاب وأن يعيش العراق بسلام وأمان، وكل الذين قدموا الدم هدفهم مرضاة الله وإشاعة الامن والسلام ورفع الظلم عن كل مظلوم في المنطقة عموماً".

وأوصى نائب رئيس هيئة "الحشد الشعبي" في الفيديو المذكور ببراءة ذمته بعد موته، حيث "لا متعلقات بالعائلة الكريمة سوى الهداية والثبات وإدامة الجهاد للمجاهدين،الذين سطروا أروع ملاحم الجهاد منذ بداية عملي الجهادي سواء إخوتي الذين استشهدوا وعلى رأسهم السيد محمد باقر الصدر ومن رافقني ورافقته في الجهاد، من الكويت فإيران والعراق وشباب المقاومة الذين قاوموا الاحتلال، وشباب "الحشد" نسألهم الهداية والتفقه في الدين وإدامة الجهاد ومعرفة أحكام الله".

يذكر أن المهندس استشهد وقائد قوة القدس قاسم سليماني بقصف صاروخي أميركي قرب مطار بغداد الدولي.