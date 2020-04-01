سفير إيران لدى الأمم المتحدة: اغتيال سليماني يعادل شن حرب

الوقت-قال سفير إيران لدى الأمم المتحدة مجيد تخت روانجي لقناة "سي.أن.أن " إن اغتيال قائد قوة القدس الجنرال قاسم سليماني يعادل شن حرب على إيران، وإن الرد على عمل عسكري يكون بعمل عسكري.

روانجي وصف قتل سليماني بالمثال الواضح لإرهاب الدولة والعمل الإرهابي الذي يمثّل انتهاكاً صارخاً للمبادئ الأساسية المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة.

كلام روانجي أعقب إبلاغ إيران مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة باحتفاظها بحق الدفاع عن النفس بموجب القانون الدولي.

وكان دبلوماسي سويسري قد سلّم رسالة من واشنطن إلى طهران بشأن جريمة اغتيال الولايات المتحدة قائد فيلق القدس قاسم سليماني.

الخارجية السويسرية قالت إنه تم إبلاغ القائم بالأعمال السويسري بموقف إيران، وفي المقابل سلم القائم بالأعمال رسالة من الولايات المتحدة للإيرانيين، من دون تقديم تفاصيل.

واستشهد قائد قوة القدس قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس وعدد من الأشخاص بقصف صاروخي أميركي قرب مطار بغداد الدولي ليل أول من أمس الخميس.