ارتقاء 5 شهداء في غارة جديدة استهدفت قافلة للحشد شمالي بغداد

الوقت-أفادت مصادر عراقية باستشهاد 5 من عناصر كتائب الإمام علي التابعة للحشد الشعبي، من جراء غارة جوية شنتها طائرةٌ مسيرةٌ استهدفت قافلة في منطقة التاجي شمالي العاصمة بغداد.

وأكدت انه أن لا صحة للأنباء المتداولة عن استشهاد القيادي في الحشد شبل الزيدي".

التحالف الأميركي قال من جهته "لم ننفذ ضربات جوية قرب معسكر التاجي شمالي بغداد في الأيام القليلة الماضية".

يأتي ذلك بعد استشهاد نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس وقائد قوة القدس قاسم سليماني، أمس الجمعة، بقصف صاروخي أميركي قرب مطار بغداد الدولي.

وقد أفاد مراسل الميادين باستشهاد محمد رضا الجابري مسؤول تشريفات هيئة الحشد الشعبي في العدوان، وأوضح أن قصفاً وهمياً نفّذ بصواريخ كاتيوشا استهدف موقعاً عسكرياً في محيط مطار بغداد، وأن طائرات مروحية أميركية نفذت غارات في محيط مطار بغداد عقب سماع اصوات قصف وهمي للصواريخ.

وأوضح السفير الإيراني في العراق أن حوالي الواحدة فجراً تعرضت سيارتا سليماني والمهندس لهجوم صاروخي أميركي في بغداد، كاشفاً أن الهجوم أدى إلى استشهاد الركاب العشرة جميعهم.