تراجع الأسهم الأوروبية عقب اغتيال "سليماني"

الوقت-هبطت الأسهم الأوروبية، الجمعة، وسط مخاوف أمريكية من رد إيراني على اغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني، ومع انتشار حالة قلق في الأسواق من الرد الإيراني المحتمل.

تراجعت الأسهم الأوروبية عن مستويات قرب ذرى قياسية مع اشتعال التوترات الجيوسياسية، بعد مقتل قائد عسكري إيراني كبير في ضربة جوية أمريكية بالعراق.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6 بالمئة في الساعة 08:03 بتوقيت جرينتش، وهبطت جميع مؤشرات الدول الرئيسية أيضا.

أحدثت التطورات هزة في الأسواق المالية، فتخلت الأسهم الآسيوية عن مكاسبها المبكرة وهبط مؤشر عقود الأسهم الأمريكية الآجلة نحو واحد بالمئة. لكن أسعار النفط صعدت حوالي ثلاثة بالمئة.

وتراجعت جميع مؤشرات القطاعات الأوروبية إلا واحدا، وبنسب دارت بين 0.4 بالمئة و1.2 بالمئة. وارتفع مؤشر قطاع النفط والغاز 0.4 بالمئة.

وقد شنت القوات الامريكية، فجر الجمعة، غارة جوية في بغداد اسفرت عن استشهاد نائب رئيس هيئة الحشد ابو مهدي المهندس وقائد قوة القدس الايراني اللواء قاسم سليماني.