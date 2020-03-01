السيد نصر الله: سنكمل طريق الفريق سليماني

موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الجمعة 7 جمادي الاول 1441

إخترنا لكم

العراق.. نقطة انطلاق التطورات الإقليمية بعد الخطأ الأمريكي

العراق.. نقطة انطلاق التطورات الإقليمية بعد الخطأ الأمريكي خطأ البيت الأبيض في حساباته لم يؤثر فقط على خطة زعزعة الاستقرار في العراق، بل خلق أيضًا مأزقًا استراتيجيًا جديدًا أمامه.

الهجوم الأمريكي على قواعد الحشد الشعبي في العراق.. الأهداف والتداعيات الوقت- بالنظر إلی الخسائر الفادحة وجرحی الهجوم الأخير وموقف واشنطن الاستعلائي، يبدو أن مشروع طرد القوات الأمريكية من العراق، ليس فقط سيكون على جدول أعمال البرلمان بجدية أكبر من قبل، بل لن يقتصر الرد العراقي على المواقف السياسية، وسوف يتضاءل أمن القوات والقواعد الأمريكية في المستقبل إلى حد كبير...

حصاد ابن سلمان في العام 2019 الوقت- منذ استلامه منصب ولي العهد في منتصف العام 2017 لم يتطور ولي العهد السعودي محمد بن سلمان على مستوى إدارة أمور البلاد وتنفيذ ما كان يحلم به او بالأحرى يروج له في ...

العدوان الأمريكي الجديد على العراق.. موجة من الإدانات تقف في وجه التأييد الصهيوني الوقت- دعا "أنصار الله" في اليمن الدول العربية والإسلامية إلى إظهار تضامنها مع الشعب والحكومة العراقية وإدانة أي تدخل أجنبي في شؤون المنطقة.

نصيحة أنصار الله الصاروخية إلى الأمير الشاب أنصار الله الآن في الموضع الأكثر شرعيةً للرد الساحق، بمعنی أنه بسبب جرائم السعودية منذ سنوات عديدة ضد اليمنيين المضطهدين، وضغوط الرأي العام الدولي على الحكومات لمنع الرياض من مواصلة هذه الجرائم، فإن أي رد من اليمن سيلقی دعم الرأي العام الإقليمي والدولي.

أخبار

زوال اسرائيل وطرد الأميركان من المنطقة مقابل اغتيال سليماني والمهندس

زوال اسرائيل وطرد الأميركان من المنطقة مقابل اغتيال سليماني والمهندس

الوقت- وجه الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي، اليوم الجمعة رسالة بشأن اغتيالقائد قوة القدس في الحرس الثوري الفريق قاسم سليماني و نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، في بغداد.

"إسرائيل" تغلق جبل الشيخ بعد اغتيال سليماني الوقت-سارعت "إسرائيل" إلى إغلاق منطقة جبل الشيخ في وجه الإسرائيليين والسياح، في أعقاب عملية اغتيال قائد فيلق القدس الإيراني

موسكو: اغتيال سليماني خطوة متهورة تصعد التوتر في المنطقة الوقت-اعتبرت الخارجية الروسية مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني بضربة صاروخية أمريكية في بغداد اليوم ال

مساعد أوباما: بقتل سليماني ترامب أشعل الحرب في الشرق الأوسط

السيد مقتدى الصدر يعزي باستشهاد الفريق قاسم سليماني الوقت-أعرب زعيم التيار الصدري العراقي مقتدى الصدر، الجمعة، عن تعازيه باستشهاد قائد قوة القدس الايراني قاسم سليماني،

السيد نصر الله: سنكمل طريق الفريق سليماني الوقت-قال الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله اننا سنكمل طريق الفريق سليماني وسنعمل في الليل والنهار لنحقق أهدافه.

البحرين تقيل خالد بن أحمد آل خليفة وتعيين عبد اللطيف الزياني وزيرا لخارجية الوقت-أفادت وكالة أنباء البحرين بأن ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة بصدد تعيين عبد اللطيف بن راشد الزياني الأمين

تونس.. الجملي يعلن تشكيلته الوزارية وينتظر موافقة البرلمان الوقت-أعلن رئيس الحكومة التونسية المكلف، الحبيب الجملي، الخميس، تشكيلته الوزارية التي قدمها للبرلمان في وقت سابق اليوم.

البرلمان التركي يوافق بالأغلبية على إرسال قوات إلى ليبيا الوقت- وافق البرلمان التركي، مساء الخميس، بالأغلبية على مذكرة تفويض طلبه الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، لإرسال جنود إلى ليبيا لدعم حكومة الوفاق التي يقودها فايز السراج ضد هجوم يقوده اللواء المتقاعد خليفة حفتر للسيطرة على طرابلس.

حرائق أستراليا تتواصل ومخاوف من اشتدادها مع ارتفاع الحرارة إلى 40 درجة الوقت- حرائق أستراليا تتواصل، والسلطات تتخوف من اتساع رقعة الحرائق وتأجيجها مع توقعات بوصول الحرارة إلى 40 درجة السبت المقبل. وتسبّبت الحرائق خلال الساعات الـ48 الماضية بمقتل 8 أشخاص على الأقلّ ومحاصرة العديد من السياح.

الحشد الشعبي يطلق عملية " شهداء القائم" لتطهير جزيرة الحضر جنوب الموصل الوقت- أطلقت قيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي عملية " شهداء القائم" لتطهير جزيرة الحضر جنوب الموصل من فلول المجاميع الإجرامية.

اللواء عبدالرحيم موسوي: إيران ترصد كل التحركات وسترد بحزم على أدنى خطأ من أحد الوقت- اكد القائد العام للجيش الايراني اللواء عبدالرحيم موسوي بان ايران ترصد كل التحرکات وسترد بحزم على ادنى خطأ قد يصدر من احد.

نائب عن تحالف فتح: الأغلبية داخل البرلمان العراقي ترفض الوجود الأمريكي الوقت- اكد النائب عن تحالف الفتح عباس الزاملي، الخميس، ان الأغلبية داخل البرلمان العراقي ترفض الوجود الأميركي في العراق، حيث سيصوت على اخراج هذه القوات فيما لو طرح تشريع قانون لاخراجها، مشددا على ضرورة قيام الحكومة بالضغط اكثر لاخراج هذه القوات تلافيا لوقوع مشاكل مستقبلية.

نتنياهو يطلب من الكنيست الحصول على الحصانة البرلمانية الوقت- قرر رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، الأربعاء، الطلب من الكنيست الحصول على الحصانة البرلمانية، في خطوة قد ترجئ الإجراءات القضائية ضده.

تحالف الفتح يؤكد وجود مطالبات نيابية عراقية برفع دعاوى بمحكمة لاهاي الدولية ضد واشنطن الوقت- أكد تحالف الفتح ، الأربعاء، وجود مطالبات نيابية لرفع دعاوى قضائية في محكمة لاهاي الدولية ضد القوات الأميركية بالعراق لقصفها المتكرر لمقرات الحشد والقوات الأمنية.

زعيم كوريا الشمالية سيكشف عن "مسار جديد" مع أمريكا الوقت-من المنتظر أن يلقي زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، غداً الأربعاء، خطاباً بمناسبة العام الجديد

مدير نيسان السابق يفر من اليابان إلى لبنان الوقت-وصل المدير السابق لشركة نيسان، كارلوس غصن، فجأة، إلى العاصمة اللبنانية بيروت، بعد أن تمكن م

إردوغان: سننفذ جميع بنود الإتفاقية المبرمة مع ليبيا الوقت-أشار الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في رسالة بمناسبة حلول رأس السنة الميلادية، إلى أنه سيتم تنفيذ جميع بنود

اليمن: اغتيال قيادي في المجلس الإنتقالي الجنوبي ومرافقه الوقت-اغتال مسلّحون في محافظة أبين جنوب اليمن القيادي في ما يُسمّى المقاومة الجنوبية التابعة المجلس الإنتقالي الجنوبي، ياسر شملق المقرومي، وفرّوا نحو منطقة الخيالة.

محتجون يهاجمون السفارة الأمريكية في بغداد تنديدًا بالضربات الجوية الأمريكية الوقت- اقتحم الاف المتظاهرين صباح اليوم الثلاثاء، حرم السفارة الامريكية في بغداد تنديدا بالضربات الجوية على قواعد تابعة لحزب الله العراقي التابع للحشد الشعبي.

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

أهداف زيارة "ظريف" لروسيا والصين.. المناورة بالوحدة السياسية عقب انتهاء المناورات العسكرية المذهلة

الامام الخامنئي: انتقام شديد بانتظار المجرمين الذين اغتالوا الجنرال سليماني

البحرين تقيل خالد بن أحمد آل خليفة وتعيين عبد اللطيف الزياني وزيرا لخارجية

البرلمان التركي يوافق بالأغلبية على إرسال قوات إلى ليبيا

"إسرائيل" تغلق جبل الشيخ بعد اغتيال سليماني

السيد مقتدى الصدر يعزي باستشهاد الفريق قاسم سليماني

مساعد أوباما: بقتل سليماني ترامب أشعل الحرب في الشرق الأوسط

العراق.. نقطة انطلاق التطورات الإقليمية بعد الخطأ الأمريكي

الجماهير تنتفض في وجه الغزاة.. نحن أبناء الشعب العراقي الواقفون هنا ولم نأتِ من إيران +صور وفيديو

تونس.. الجملي يعلن تشكيلته الوزارية وينتظر موافقة البرلمان

موسكو: اغتيال سليماني خطوة متهورة تصعد التوتر في المنطقة

مصير مسرّب المعلومات: الغرب يسعى لقتل أسانج تدريجياً

السيد نصر الله: سنكمل طريق الفريق سليماني

نصيحة أنصار الله الصاروخية إلى الأمير الشاب

الأمن السعودي يطالب بالإبلاغ عن "المعارضين للدولة"

العدوان الأمريكي الجديد على العراق.. موجة من الإدانات تقف في وجه التأييد الصهيوني

ماراثون تحرير "إدلب".. هل يتمكّن الجيش السوري من تطهير هذه المدينة من الإرهابيين قريباً؟

روحاني: حتى نهائية الوثبة الثانية طاقة الانتاج ستبلغ 100 مليون طن سنویاً

تبون لم يقنع المتظاهرين.. ما الذي ينتظر الجزائر؟

محتجون يهاجمون السفارة الأمريكية في بغداد تنديدًا بالضربات الجوية الأمريكية

طعن 5 أشخاص على الأقل بمنزل حاخام في نيويورك

مدير نيسان السابق يفر من اليابان إلى لبنان

زعيم كوريا الشمالية سيكشف عن "مسار جديد" مع أمريكا

قانون الانتخابات العراقي الجديد.. ما هي آراء المؤيدين والمعارضين لهذا القانون؟

الهجوم الأمريكي على قواعد الحشد الشعبي في العراق.. الأهداف والتداعيات

محاصرة السفارة الأمريكية في بغداد... ما هي الرسائل؟

صحيفة تركية تهاجم بن زايد وتصفه بـ"أمير الإرهاب"

الجعفري: دول "راعية للإرهاب" شكلت آليات أممية لفبركة اتهامات ضد دمشق

ماذا تريد الإمارات من العراق وما هو سر الطائرات المحملة بالأسلحة ؟

صحيفة صهيونية تسلّط الضوء على الإنجازات الدفاعية الإيرانية.. لماذا تعيش "تل أبيب" هذه الأيام في رعب مستمر؟

كلام المطران عودة: استهداف لحزب الله أم المسيحيين؟

المناورات الروسية - السورية المشتركة... الدوافع والأهداف

لغز تعيين رئيس الوزراء العراقي الجديد.. أسباب وأبعاد الأزمة

"سيزر" ومعاقبة سوريا.. من يحصد النتائج؟

الإسقاط الأوروبي بشأن تطور الصناعة الصاروخية الإيرانية

أميركا تتحرك بشكل مريب داخل العراق

العلماء يكشفون السبب الحقيقي لانقراض الديناصورات

ثمانية أسباب لتدخل الجهات الفاعلة العالمية في ليبيا.. ما هي تلك الأسباب وتلك الدوافع؟

النتائج والآثار الاستراتيجية لنشر منظومة "باور 373" في سوريا

ما قيمة مقترح "عدم الاعتداء" مع الدول الخليجية؟

ما حقيقة المساعي التركية لتعزيز العلاقات التجارية مع الصين؟

الإفراج عن عالم إيراني من السجون الأمريكية.. من هو ولماذا تم سجنه وكيف تمكنت الحكومة الإيرانية من إطلاق سراحه؟

شبح سوء التغذية يطارد أطفال اليمن.. هل سيستيقظ الضمير العالمي قريباً ويوقف العدوان على هذا البلد الفقير؟

ملفات

النظام الأمني للخليج الفارسي

النظام الأمني للخليج الفارسي

undefined
مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
أخبار

السيد نصر الله: سنكمل طريق الفريق سليماني

الجمعة 7 جمادي الاول 1441
 
 
 
 
 
السيد نصر الله: سنكمل طريق الفريق سليماني

السيد نصر الله: سنكمل طريق الفريق سليماني

الوقت-قال الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله اننا سنكمل طريق الفريق سليماني وسنعمل في الليل والنهار لنحقق أهدافه.

مواضيع ذات صلة

الامام الخامنئي: انتقام شديد بانتظار المجرمين الذين اغتالوا الجنرال سليماني

ما هي العملية السرية التي تشنها "إسرائيل" ضد اللواء قاسم سليماني؟!

اللواء سليماني والسيد نصر الله على قائمة كيان الاحتلال للاغتيالات

Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت-قال الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله اننا سنكمل طريق الفريق سليماني وسنعمل في الليل والنهار لنحقق أهدافه.

وأكد السيد حسن نصرالله انه ستتعاظم انتصارات محور المقاومة ببركة دمائه الزكية. والقتلة الاميركيين لن يستطيعوا إن شاء الله أن يحققوا أيًا من أهدافهم بجريمتهم الكبيرة هذه.

واضاف الامين العام لحزب الله عن استشهاد ابو مهدي المهندس ان الشعب العراقي وفصائله المقاومة سيُثبتون وفاءهم الكبير والصّادق لهؤلاء القادة الشهداء.

وأصدر الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصرالله البيان التالي:

بسم الله الرحمن الرحيم

قال تعالى: (مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا)

صدق الله العلي العظيم

أمّا وقد وصل الأخ الحبيب والقائد العظيم الحاج قاسم سليماني إلى غاية آماله وتحققت له أغلى أمنياته ونال وسام الشهادة الرفيع ليكون بحق سيد شهداء محور المقاومة، فإنني أتقدم من مولانا وإمامنا صاحب الزمان عجّل الله تعالى فرجه ومن سماحة الامام القائد آية الله العظمى السيد الخامنئي دام ظله ومن مراجعنا العظام ومن الإخوة الأعزاء مسؤولي الجمهورية الاسلامية في إيران لا سيما قيادة حرس الثورة الاسلامية ومن الشعب الايراني الكبير والمقاوم وبالخصوص من عائلة الحاج قاسم الشريفة والمجاهدة فرداً فرداً بأسمى آيات التبريك بالشهادة وأسمى آيات العزاء بفقد هذا القائد الشجاع والمقدام والنموذج والقدوة والأب الحنون لكل المقاومين والمجاهدين في منطقتنا.

هنيئا له الشهادة، أنا أغبطه على هذه الشهادة العظيمة وعلى هذه العاقبة الحسنة في مدرسة الحسين وزينب عليهما السلام.

هكذا نرى المشهد والموقف، أما نحن الذين بقينا بعده، فسنكمل طريقه وسنعمل في الليل والنهار لنحقق أهدافه، وسنحمل رايته في كل الساحات والميادين والجبهات، وستتعاظم انتصارات محور المقاومة ببركة دمائه الزكية كما كبرت بحضوره الدائم وجهاده الدؤوب، كما أن القصاص العادل من قتلته المجرمين الذين هم أسوأ أشرار هذا العالم سيكون مسؤولية وأمانة وفعل كل المقاومين والمجاهدين على امتداد العالم.

القتلة الاميركيون لن يستطيعوا إن شاء الله أن يحققوا اياً من أهدافهم بجريمتهم الكبيرة هذه، بل ستتحقق كل أهداف الحاج قاسم بفعل عظمة روحه ودمه وعلى أيدي اخوانه وأبنائه وتلامذته المقاومين والمجاهدين من كل شعوب أمتنا التي ترفض الذل والخضوع للمستكبرين والمستبدين.

المجد والعزة والرفعة وعلو الدرجات للقائد العظيم الشهيد الحاج قاسم سليماني رضوان الله تعالى عليه ولجميع المجاهدين الأعزاء الذين استشهدوا معه لا سيما الأخ القائد الكبير الشهيد أبو مهدي المهندس رضوان الله عليهم جميعا.

السيد حسن نصرالله

الجمعة في 03 كانون الثاني 2020 م

الموافق 7 جمادي الأولى 1441 هجرية

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

العراق سليماني أبو مهدي المهندس نصرالله

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)
أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين
الجيش السوري ينشر صواريخ دفاع جوي جديدة قرب الجولان
مظاهرات في رام الله للمطالبة برفع العقوبات عن غزة
أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

الحسین (ع) یجمعنا
غضب أوروبي شامل ضد السعودية بسبب مقتل خاشقجي
أبرز عمليات الخطف والقتل بتاريخ آل سعود..بينهم أمراء
القوى السياسية ترحب بتكليف عادل عبد المهدي برئاسة الوزراء