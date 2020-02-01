البحرين تقيل خالد بن أحمد آل خليفة وتعيين عبد اللطيف الزياني وزيرا لخارجية

الوقت-أفادت وكالة أنباء البحرين بأن ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة بصدد تعيين عبد اللطيف بن راشد الزياني الأمين العام السابق لمجلس التعاون الخليجي، وزيرا للخارجية.

وقالت الوكالة الرسمية، إن الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، أشاد بجهود عبد اللطيف بن راشد الزياني ودوره في تعزيز علاقات التعاون مع دول مجلس التعاون في جميع المجالات التي تعود بالنفع والنماء لصالح المنطقة.

وأضافت أن الأمير سلمان بن حمد آل خليفة أبلغ الزياني رغبة الملك بتعيينه وزيرا للخارجية مع انتهاء فترة عمله أمينا عاما لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

من جانبه أعرب الزياني عن اعتزازه بالثقة الملكية وشكره وتقديره إلى صاحب ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وما يبديه من اهتمام بتطوير علاقات التعاون مع دول الخليج العربية بما يحقق الازدهار والتقدم.

ويأتي تعيين الزياني خلفا لخالد بن أحمد بن محمد آل خليفة الذي شغل منصب وزير الخارجية البحريني منذ العام 2005.