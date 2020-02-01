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  الجمعة 7 جمادي الاول 1441

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العراق.. نقطة انطلاق التطورات الإقليمية بعد الخطأ الأمريكي

العراق.. نقطة انطلاق التطورات الإقليمية بعد الخطأ الأمريكي خطأ البيت الأبيض في حساباته لم يؤثر فقط على خطة زعزعة الاستقرار في العراق، بل خلق أيضًا مأزقًا استراتيجيًا جديدًا أمامه.

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نصيحة أنصار الله الصاروخية إلى الأمير الشاب أنصار الله الآن في الموضع الأكثر شرعيةً للرد الساحق، بمعنی أنه بسبب جرائم السعودية منذ سنوات عديدة ضد اليمنيين المضطهدين، وضغوط الرأي العام الدولي على الحكومات لمنع الرياض من مواصلة هذه الجرائم، فإن أي رد من اليمن سيلقی دعم الرأي العام الإقليمي والدولي.

أخبار

البحرين تقيل خالد بن أحمد آل خليفة وتعيين عبد اللطيف الزياني وزيرا لخارجية

البحرين تقيل خالد بن أحمد آل خليفة وتعيين عبد اللطيف الزياني وزيرا لخارجية

الوقت-أفادت وكالة أنباء البحرين بأن ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة بصدد تعيين عبد اللطيف بن راشد الزياني الأمين

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نائب عن تحالف فتح: الأغلبية داخل البرلمان العراقي ترفض الوجود الأمريكي الوقت- اكد النائب عن تحالف الفتح عباس الزاملي، الخميس، ان الأغلبية داخل البرلمان العراقي ترفض الوجود الأميركي في العراق، حيث سيصوت على اخراج هذه القوات فيما لو طرح تشريع قانون لاخراجها، مشددا على ضرورة قيام الحكومة بالضغط اكثر لاخراج هذه القوات تلافيا لوقوع مشاكل مستقبلية.

نتنياهو يطلب من الكنيست الحصول على الحصانة البرلمانية الوقت- قرر رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، الأربعاء، الطلب من الكنيست الحصول على الحصانة البرلمانية، في خطوة قد ترجئ الإجراءات القضائية ضده.

تحالف الفتح يؤكد وجود مطالبات نيابية عراقية برفع دعاوى بمحكمة لاهاي الدولية ضد واشنطن الوقت- أكد تحالف الفتح ، الأربعاء، وجود مطالبات نيابية لرفع دعاوى قضائية في محكمة لاهاي الدولية ضد القوات الأميركية بالعراق لقصفها المتكرر لمقرات الحشد والقوات الأمنية.

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أخبار

البحرين تقيل خالد بن أحمد آل خليفة وتعيين عبد اللطيف الزياني وزيرا لخارجية

الخميس 6 جمادي الاول 1441
 
 
 
 
 
البحرين تقيل خالد بن أحمد آل خليفة وتعيين عبد اللطيف الزياني وزيرا لخارجية

البحرين تقيل خالد بن أحمد آل خليفة وتعيين عبد اللطيف الزياني وزيرا لخارجية

الوقت-أفادت وكالة أنباء البحرين بأن ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة بصدد تعيين عبد اللطيف بن راشد الزياني الأمين

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الوقت-أفادت وكالة أنباء البحرين بأن ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة بصدد تعيين عبد اللطيف بن راشد الزياني الأمين العام السابق لمجلس التعاون الخليجي، وزيرا للخارجية.

وقالت الوكالة الرسمية، إن الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، أشاد بجهود عبد اللطيف بن راشد الزياني ودوره في تعزيز علاقات التعاون مع دول مجلس التعاون في جميع المجالات التي تعود بالنفع والنماء لصالح المنطقة.

وأضافت أن الأمير سلمان بن حمد آل خليفة أبلغ الزياني رغبة الملك بتعيينه وزيرا للخارجية مع انتهاء فترة عمله أمينا عاما لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

من جانبه أعرب الزياني عن اعتزازه بالثقة الملكية وشكره وتقديره إلى صاحب ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وما يبديه من اهتمام بتطوير علاقات التعاون مع دول الخليج العربية بما يحقق الازدهار والتقدم.

ويأتي تعيين الزياني خلفا لخالد بن أحمد بن محمد آل خليفة الذي شغل منصب وزير الخارجية البحريني منذ العام 2005.

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البحرين ملك البحرين اللطيف الزياني خالد بن أحمد آل خليفة

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