البرلمان التركي يوافق بالأغلبية على إرسال قوات إلى ليبيا

الوقت- وافق البرلمان التركي، مساء الخميس، بالأغلبية على مذكرة تفويض طلبه الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، لإرسال جنود إلى ليبيا لدعم حكومة الوفاق التي يقودها فايز السراج ضد هجوم يقوده اللواء المتقاعد خليفة حفتر للسيطرة على طرابلس.

جاء ذلك خلال جلسة طارئة عقدها المجلس، بعد عرض الرئاسة التركية، الاثنين الماضي، على البرلمان مذكرة التفويض.

وجاء في مذكرة التفويض، التي وقع عليها الرئيس أردوغان، أن من الاعتبارات التي تدفع تركيا نحو إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا "حماية المصالح الوطنية انطلاقاً من القانون الدولي، واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة ضد المخاطر الأمنية، والتي مصدرها جماعات مسلحة غير شرعية في ليبيا"، حسب وكالة الأناضول التركية.

وبينت المذكرة أن تقدير زمن إرسال قوات تركية إلى ليبيا ومكان انتشارها سيكون في عهدة أردوغان، كما أوضحت أن مدة التفويض ستكون سنة واحدة قابلة للتمديد.

وكان أردوغان والسراج وقعا مذكرة تعاون أمني وعسكري قبل أشهر، وقد وافق الطرفان على تفعيلها منذ أيام، بما يشكل تمهيداً لبدء الدعم العسكري التركي لحكومة طرابلس.

وقال أردوغان، في ديسمبر الماضي، إنه مستعد لإرسال جنود بلاده إلى ليبيا دعماً لحكومة السراج، وذلك بموجب الاتفاق الموقع بين الطرفين.

وتشير تقارير للأمم المتحدة إلى أن حفتر يتلقى دعماً من مصر والإمارات وروسيا، للسيطرة على العاصمة طرابلس، في هجوم يقوده منذ أبريل الماضي لم يحقق أي نتائج واضحة حتى الآن على الأرض.