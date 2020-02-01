اللواء عبدالرحيم موسوي: إيران ترصد كل التحركات وسترد بحزم على أدنى خطأ من أحد

الوقت- اكد القائد العام للجيش الايراني اللواء عبدالرحيم موسوي بان ايران ترصد كل التحرکات وسترد بحزم على ادنى خطأ قد يصدر من احد.

جاء ذلك في تصريح ادلى به اللواء موسوي خلال تفقده التمارين التكتيكية للوحدات الهجومية المتحركة والتدخل السريع والجوقلة للقوة البرية للجيش في منطقة دارنغون بمحافظة فارس جنوب ايران وقال، ان الاسلحة والمعدات المستخدمة في هذه التمارين تشير الى ان الجيش يعد معرضا متنوعا في الاعتماد على القدرات الداخلية.

واضاف، ان القوة البرية للجيش تتابع منذ فترة طويلة اعداد قوات ذات قدرات متنوعة ووحدات متعددة الاغراض حيث تم استعراض جانب منها في هذه التمارين.