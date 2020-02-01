نائب عن تحالف فتح: الأغلبية داخل البرلمان العراقي ترفض الوجود الأمريكي

الوقت- اكد النائب عن تحالف الفتح عباس الزاملي، الخميس، ان الأغلبية داخل البرلمان العراقي ترفض الوجود الأميركي في العراق، حيث سيصوت على اخراج هذه القوات فيما لو طرح تشريع قانون لاخراجها، مشددا على ضرورة قيام الحكومة بالضغط اكثر لاخراج هذه القوات تلافيا لوقوع مشاكل مستقبلية.

وقال الزاملي في تصريح لـ /المعلومة/، ان “الحكومة هي من تحدد التواجد الأميركي داخل العراق من عدمه من خلال تحديد هل هناك اتفاقية مبرمة معها تؤكد وجود قوات قتالية على ارض العراق”.

وأضاف ان “الاتفاقية مع الجانب الأميركي لم تنص على وجود قوات مسلحة قتالية على ارض العراق، حيث تم مغادرة اخر جندي أميركي بنهاية عام 2011”.

وأوضح ان “البرلمان متوجه لدعم الحكومة المركزية باجراءات اخراج القوات الأميركية من العراق، وممارسة الضغط دوليا لاخراج تلك القوات”، مشيرا إلى أن “الحكومة يجب ان تضغط اكثر لاخراج القوات الأميركية تجنبا للمشاكل المستقبلية التي قد تحدث”.

واكد ان “الكتل الكردية معظمها مع التواجد الأميركي في العراق إضافة الى بعض نواب تحالف القوى مع وجود هذه القوات، لكنهم لايمثلون اغلبية داخل البرلمان”، موضحا ان “البرلمان سيكون قادرا على تمرير قانون اخراج القوات الأميركية من العراق في حال تم المضي بهذا القانون”.