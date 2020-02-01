تحالف الفتح يؤكد وجود مطالبات نيابية عراقية برفع دعاوى بمحكمة لاهاي الدولية ضد واشنطن

الوقت- أكد تحالف الفتح ، الأربعاء، وجود مطالبات نيابية لرفع دعاوى قضائية في محكمة لاهاي الدولية ضد القوات الأميركية بالعراق لقصفها المتكرر لمقرات الحشد والقوات الأمنية.

وقال النائب عن التحالف حنين قدو ان "تمرير قانون خروج القوات الأميركية وإلغاء اتفاقية الاطار الاستراتيجي مع واشنطن بات ضرورة ملحة لتمريره في مجلس النواب".

وأضاف ان "هناك مطالبات في مجلس النواب برفع دعاوى قضائية من قبل العراق في محكمة لاهاي الدولية ضد الولايات المتحدة بالعراق احتجاجا على قصفها المتكرر لمقرات الحشد والقوات الأمنية"، مبينا ان " العراق يمتلك أدلة وشواهد كثيرة باستطاعته تقديمها لإدانة واشنطن وكسب الدعوى".

وأوضح ان "التوجه الاولي حاليا لتمرير إقرار قانون خروج القوات الأميركية من العراق ومن ثم التوجه لاتخاذ خطوات أخرى"، مشيرا الى ان "الجلسات المقبلة ستشهد تحركا كبيرا لتمرير القانون".