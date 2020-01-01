دعوات لطرد المحتلين؛ نيران الغضب الشعبي العراقي تحاصر السفارة الأمريكية + صور ومقاطع فيديو

موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الأربعاء 5 جمادي الاول 1441

إخترنا لكم

الهجوم الأمريكي على قواعد الحشد الشعبي في العراق.. الأهداف والتداعيات

الهجوم الأمريكي على قواعد الحشد الشعبي في العراق.. الأهداف والتداعيات الوقت- بالنظر إلی الخسائر الفادحة وجرحی الهجوم الأخير وموقف واشنطن الاستعلائي، يبدو أن مشروع طرد القوات الأمريكية من العراق، ليس فقط سيكون على جدول أعمال البرلمان بجدية أكبر من قبل، بل لن يقتصر الرد العراقي على المواقف السياسية، وسوف يتضاءل أمن القوات والقواعد الأمريكية في المستقبل إلى حد كبير...

حصاد ابن سلمان في العام 2019 الوقت- منذ استلامه منصب ولي العهد في منتصف العام 2017 لم يتطور ولي العهد السعودي محمد بن سلمان على مستوى إدارة أمور البلاد وتنفيذ ما كان يحلم به او بالأحرى يروج له في ...

العدوان الأمريكي الجديد على العراق.. موجة من الإدانات تقف في وجه التأييد الصهيوني الوقت- دعا "أنصار الله" في اليمن الدول العربية والإسلامية إلى إظهار تضامنها مع الشعب والحكومة العراقية وإدانة أي تدخل أجنبي في شؤون المنطقة.

نصيحة أنصار الله الصاروخية إلى الأمير الشاب أنصار الله الآن في الموضع الأكثر شرعيةً للرد الساحق، بمعنی أنه بسبب جرائم السعودية منذ سنوات عديدة ضد اليمنيين المضطهدين، وضغوط الرأي العام الدولي على الحكومات لمنع الرياض من مواصلة هذه الجرائم، فإن أي رد من اليمن سيلقی دعم الرأي العام الإقليمي والدولي.

ماذا كتبت وسائل الإعلام العربية حول المناورات العسكرية المشتركة بين إيران وروسيا والصين؟ الوقت- نشرت وسائل الإعلام العربية، بما في ذلك القطرية والإماراتية والمصرية والسعودية خلال اليومين الماضيين العديد من التقارير التحليلية حول المناورات المشتركة بين روسيا والصين وإيران.

أخبار

زعيم كوريا الشمالية سيكشف عن "مسار جديد" مع أمريكا

زعيم كوريا الشمالية سيكشف عن "مسار جديد" مع أمريكا

الوقت-من المنتظر أن يلقي زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، غداً الأربعاء، خطاباً بمناسبة العام الجديد

مدير نيسان السابق يفر من اليابان إلى لبنان الوقت-وصل المدير السابق لشركة نيسان، كارلوس غصن، فجأة، إلى العاصمة اللبنانية بيروت، بعد أن تمكن م

إردوغان: سننفذ جميع بنود الإتفاقية المبرمة مع ليبيا الوقت-أشار الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في رسالة بمناسبة حلول رأس السنة الميلادية، إلى أنه سيتم تنفيذ جميع بنود

اليمن: اغتيال قيادي في المجلس الإنتقالي الجنوبي ومرافقه الوقت-اغتال مسلّحون في محافظة أبين جنوب اليمن القيادي في ما يُسمّى المقاومة الجنوبية التابعة المجلس الإنتقالي الجنوبي، ياسر شملق المقرومي، وفرّوا نحو منطقة الخيالة.

محتجون يهاجمون السفارة الأمريكية في بغداد تنديدًا بالضربات الجوية الأمريكية الوقت- اقتحم الاف المتظاهرين صباح اليوم الثلاثاء، حرم السفارة الامريكية في بغداد تنديدا بالضربات الجوية على قواعد تابعة لحزب الله العراقي التابع للحشد الشعبي.

صحيفة تركية تهاجم بن زايد وتصفه بـ"أمير الإرهاب" الوقت-شنت صحيفة تركية، هجوماً حاداً على ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد

المتحدث باسم قوات حفتر: إردوغان يسعى إلى السيطرة على خيرات ليبيا الوقت-أكد المتحدث باسم القوات العسكرية الليبية اللواء أحمد المسماري، أنّ مئات الإرهابيين

وزير المالية اللبناني: تجنّب الانهيار مُمكن والحكومة ستتشكل قبل نهاية الأسبوع الوقت-أكدّ وزير المالية اللبناني في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل

وّح بمراجعة العلاقات مع أميركا وتشيّع شهداء الحشد الشعبي اليوم الوقت-تستعد بغداد اليوم الثلاثاء لتشييع شهداء الحشد الشعبي بعد الاعتداءات الأميركية

مكتب السید السيستاني يدين استهداف مقرات الحشد الشعبي الوقت- أدان مكتب المرجع الديني الأعلى في العراق السيد علي السيستاني(دام ظله)، في بيان له العدوان الذي نفذته أمريكا مساء یوم الأحد على مواقع الحشد الشعبي في العراق .

تحالف الصدر يطالب البرلمان بإلغاء الاتفاقية الأمنية مع أمريكا الوقت- طالب النائب بدر الزيادي، عضو لجنة الامن والدفاع بالبرلمان العراقي عن تحالف (الصدر) "سائرون" بإدراج فقرة الغاء الاتفاقية الامنية مع امريكا وذلك لعدم حاجة العراق لمثل هكذا اتفاقية تنتهك السيادة العراقية وتسبب له الاضطراب السياسي والأمني وعدم استقرار المنطقة مع وجود أجواء اقليمية مشحونة يكون ضحيتها العراق.

روحاني: حتى نهائية الوثبة الثانية طاقة الانتاج ستبلغ 100 مليون طن سنویاً الوقت- أعلن الرئيس الايراني حسن روحاني عن بلوغ طاقة انتاج البتروكيماويات حتى مارس/آذار 2021 مستوى 100 مليون طن سنويا في اطار الوثبة الثانية لهذا القطاع.

حزب الله: العدوان الأمريكي اعتداء سافر على سيادة العراق وأمنه واستقراره الوقت- أدان حزب الله اللبناني بشدة العدوان الأميركي الوحشي والغادر على مواقع كتائب حزب الله في العراق، واعتبره اعتداءً سافراً على سيادة العراق وأمنه واستقراره وعلى الشعب العراقي بكامل مكوناته، لا سيما الحشد الشعبي الذي كانت له اليد الطولى في مواجهة الإرهاب التكفيري وإلحاق الهزيمة به وملاحقة فلوله.

في الذكرى الخامسة لاعتقال الشيخ علي سلمان.. صوره تجتاح شوارع البحرين الوقت- شهدت مناطق متفرقة من البحرين في الذكرى الخامسة لاعتقال زعيم المعارضة بالبحرين سماحة الشيخ "علي سلمان" لوحات تحمل صوره رغم الظروف الامنية والانتشار الامني الكثيف في المملكة.

"تحالف الفتح": الاعتداء السافر من قبل القوات الأمريكية على القوات الأمنية اعتداء على السيادة الوطنية وعلى الكرامة العراقية الوقت- دعا تحالف الفتح، الاثنين، مجلس النواب العراقي إلى اتخاذ قرار عاجل وجريء يقضي بإخراج كافة القوات الأجنبية من الأراضي العراقية عقب القصف الأميركي الذي استهدف قوات الحشد الشعبي غربي الانبار.

الجعفري: دول "راعية للإرهاب" شكلت آليات أممية لفبركة اتهامات ضد دمشق الوقت-أكد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري، أن "الدول الراعية للإرهاب في سوريا دفعت باتجاه

السيسي يدعو إلى تسوية الأزمة الليبية بشكل كامل مع وضع حد "للتدخلات الخارجية غير المشروعة" الوقت-دعا الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، إلى تسوية الأزمة الليبية بشكل كامل مع حل كل جوانبها ووضع حد لما وصفه بـ" التدخلات الخارجية غير المشروعة".

طعن 5 أشخاص على الأقل بمنزل حاخام في نيويورك الوقت-قالت وسائل إعلام محلية إن 5 أشخاص على الأقل تعرضوا للطعن مساء السبت في منزل حاخام قريب من

المغرب.. السجن بحق 28 شخصا في قضية "تجنيس إسرائيليين" الوقت-أدانت محكمة مغربية، الخميس، 28 شخصا بالسجن النافذ، ما بين 6 أشهر و6 سنوات، الذين جرت متابعتهم في إطار شبكة "تزوير أوراق إدارية من أجل تجنيس إسرائيليين".

تعالي الأصوات في السودان بسحب جنودهم من اليمن الوقت-تتعالى الأصوات في السودان مطالِبةً بسحب القوات السودانية من اليمن، وكان آخرها دعوة من رئيس حزب الأمة القومي، الصادق المهدي.

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

مدير نيسان السابق يفر من اليابان إلى لبنان

محاصرة السفارة الأمريكية في بغداد... ما هي الرسائل؟

اليمن: اغتيال قيادي في المجلس الإنتقالي الجنوبي ومرافقه

ظل الإفلاس يخيّم على الاقتصاد البحريني.. استبداد بنكهة توصيف خاطئة

عندما یتعرض "عمران خان" للهزيمة على يد الرياض!

نفط سوريا والأربعين حرامي

دعوات لطرد المحتلين؛ نيران الغضب الشعبي العراقي تحاصر السفارة الأمريكية + صور ومقاطع فيديو

إردوغان: سننفذ جميع بنود الإتفاقية المبرمة مع ليبيا

ارسال قوات تركية إلى ليبيا.. مغامرات السلطان الجديد في الساحة الليبية

محتجون يهاجمون السفارة الأمريكية في بغداد تنديدًا بالضربات الجوية الأمريكية

زعيم كوريا الشمالية سيكشف عن "مسار جديد" مع أمريكا

التطبيع الخليجي: بين دعم الأنظمة ورفض الشارع

أوجه متعدّدة: الخطر الأمريكي على القضيّة الفلسطينية

سياسة "برهم صالح" لتجاوز الأزمة في العراق..الأهداف والنتائج

المواطنون الإماراتيون ضحايا مشروع التجسس لحكام أبوظبي

مأساة الحرب اليمنية.. هل سيستيقظ الضمير العالمي قريباً ويوقف العدوان؟

تراجع حاد لعائدات النفط السعودية بعد هجمات أرامكو

العدوان الأمريكي الجديد على العراق.. موجة من الإدانات تقف في وجه التأييد الصهيوني

الهجوم الأمريكي على قواعد الحشد الشعبي في العراق.. الأهداف والتداعيات

نصيحة أنصار الله الصاروخية إلى الأمير الشاب

تبون لم يقنع المتظاهرين.. ما الذي ينتظر الجزائر؟

العراق.. مقتل أمريكي وإصابة آخرين بهجوم على قاعدة عسكرية

ماذا كتبت وسائل الإعلام العربية حول المناورات العسكرية المشتركة بين إيران وروسيا والصين؟

المستشارة السياسية والإعلامية السورية: سوريا تدرس إمكانية رفع دعوى دولية ضد واشنطن

إصطفاف التحالفات في البحر المتوسط .. إنها حرب الغاز

الرئيس الإيراني: اتخذنا خطوات تجارية جديدة مع عدة دول

100 ألف مدني ضحايا الحرب خلال 10 أعوام فقط بأفغانستان

وزير تونسي يثير الجدل حول أحقية يهود "إسرائيل" بالحصول على الجنسية

صحيفة صهيونية تسلّط الضوء على الإنجازات الدفاعية الإيرانية.. لماذا تعيش "تل أبيب" هذه الأيام في رعب مستمر؟

كلام المطران عودة: استهداف لحزب الله أم المسيحيين؟

السفارة الأمريكية في بيروت تعمل بالخفاء لتهريب جزّار صهيوني كبير

المناورات الروسية - السورية المشتركة... الدوافع والأهداف

هل تنجح واشنطن في نشر "فيروس" التطبيع؟

ما قيمة مقترح "عدم الاعتداء" مع الدول الخليجية؟

ما هي أهداف الجزيرة الاصطناعية قبالة غزة؟

أسباب معارضة حزب الله لحكومة "التكنوقراط

المستقبل الغامض لتشكيل حكومة جديدة في العراق.. المتطلبات والتهديدات

قراءة خاصة لخطاب السيد حسن نصرالله الأخير

"سيزر" ومعاقبة سوريا.. من يحصد النتائج؟

جولة آستانة الرابعة عشرة... من مطالب دمشق إلى تمرد تركيا والمعارضة

خطة أمريكية لزيادة الخلافات بين السنة والشيعة في العراق.. تدريب ألفي عراقي لمواجهة الحشد الشعبي

وزيرة الدفاع الفرنسية: على واشنطن عدم إجبار حلفائها على شراء أسلحة أمريكية

ملفات

النظام الأمني للخليج الفارسي

النظام الأمني للخليج الفارسي

undefined
مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
تقارير

دعوات لطرد المحتلين؛ نيران الغضب الشعبي العراقي تحاصر السفارة الأمريكية + صور ومقاطع فيديو

الأربعاء 5 جمادي الاول 1441
 
 
 
 
 
دعوات لطرد المحتلين؛ نيران الغضب الشعبي العراقي تحاصر السفارة الأمريكية + صور ومقاطع فيديو

مواضيع ذات صلة

محاصرة السفارة الأمريكية في بغداد... ما هي الرسائل؟

Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت- ذكرت مصادر اخبارية عراقية بأن عدداً من الطائرات من دون طيار قامت ليلة الاحد الماضي بغارات جوية على مواقع تابعة لـ"حزب الله" العراقي أحد الفروع التابعة لقوات الحشد الشعبي العراقية في بلدة "القائم" الحدودية التابعة لمحافظة الأنبار ولفتت تلك المصادر الاخبارية بأن وزارة الدفاع الأمريكية أصدرت بيانًا عقب ذلك الهجوم بفترة قصيرة، ذكرت فيه أن قوات تابعة للجيش الامريكي استهدفت الليلة الماضية مواقع تابعة لقوات الحشد الشعبي العراقية بالقرب من مدينة "القائم". كما أشارت تلك المصادر إلى أن تلك الغارات الجوية الامريكية تسببت في سقوط عدداً من الشهداء والجرحى في صفوف كتائب حزب الله العراقية. وحول هذا السياق،  قال "جواد كاظم الربيعاوي"، المسؤول في هيئة الحشد الشعبي، إن "حصيلة الاعتداء الآثم على مقرات اللواءاين ٤٥ و ٤٦ بلغت ١٩ شهيدا و ٣٥ جريحا"، وأضاف أن عددا من الجثامين "لا تزال تحت الانقاض".

وفي سياق متصل، أعلن المتحدث باسم قوات الحشد الشعبي العراقية عن استشهاد 19 من مسلحيه على الأقل بينهم قياديون مساء يوم الأحد الماضي في الضربات الأمريكية التي استهدفت قواعد كتائب حزب الله العراقي في غرب البلاد وبالاضافة إلى ذلك تم تدمير ثلاث مدافع ومركبتين للجيش العراقي. وفي السياق ذاته، كشفت العديد من المصادر الاخبارية بأن عدد كبير من القادة العراقيين وممثلي الاحزاب السياسية والفصائل البرلمانية وشخصيات عراقية مختلفة أدانوا العدوان الأمريكي الصارخ على مواقع قوات التعبئة الشعبية (الحشد الشعبي) وأعربوا بأن تلك الهجمات الغادر تعتبر انتهاكاً صارخاً للسيادة الوطنية لبلادهم. ومن جهتها، أكدت كتائب "حزب الله" العراقية أنها ستنتقم لدماء شهدائها من القوات الأمريكية.

تشييع شهداء الهجوم الأمريكي على بلدة القائم العراقية؛ احتشاد الآلاف من المتظاهرين أمام السفارة الأمريكية

أقيمت يوم أمس الثلاثاء جنازة مهيبة للشهداء الذين سقطوا إثر الهجمات الأمريكية الأخيرة على مواقع كتائب حزب الله العراقية وعقب الإنتهاء من دفن الشهداء الاحرار، قام عدداً من المواطنين العراقيين بتركيب خياماً خارج محيط السفارة الأمريكية في بغداد. ولقد قرر المتظاهرين الذين شاركوا في مراسم تشييع شهداء قوات الحشد الشعبي العراقية الجلوس أمام السفارة الأمريكية، مؤكدين على ضرورة إغلاق السفارة الأمريكية وطرد الجيش الأمريكي والسفير الامريكي من الاراضي العراقية.

وخلال ذلك التجمع، ردد المتظاهرون الغاضبون شعارات ضد الولايات المتحدة وأحرقوا أيضًا العلمين الامريكي والصهيوني وعلى لافتة كان يحملها متظاهر عراقي مراهق، كتب المتظاهرون الغاضبون: "العراق لم يعد آمناً لأمريكا ومرتزقتها". كما كتب المتظاهرون الغاضبون على جدار مبنى السفارة الأمريكية: "السفارة مغلقة بأمر الشعب (السفارة مغلقة بأمر وطني)". وأطلق المواطنون العراقيون العديد من الشعارات الاحتجاجية ضد الهيمنة الامريكية، وشددوا على ضرورة إغلاق السفارة وطرد السفير الأمريكي. والشيء المثير للإهتمام هنا، هو حضور العديد من الشخصيات السياسية البارزة مثل "هادي العامري" و"فالح الفياض" مستشار الأمن القومي العراقي و"قيس الخزعلي" في هذه الاحتجاجات الغاضبة التي نصبت خيامها أمام مقر السفارة الأمريكية في العاصمة العراقية بغداد.

وفي هذا السياق، قالت مصادر عراقية إن ناقوس الخطر انطلق من محيط السفارة الأمريكية، ولفتت تلك المصادر إلى أن عدداً من الدبلوماسيين الأمريكيين فروا من السفارة. وفي سياق متصل، ذكرت شبكة "الفرات" الاخبارية بأن رئيس الوزراء العراقي "عادل عبد المهدي" أعلن الحداد لمدة ثلاثة أيام عقب استشهاد عدداً من قوات الحشد الشعبي العراقية إثر العدوان العسكري الأمريكي على مقرات تابعة لكتائب حزب الله العراقية في بلدة "القائم".

وفي حديث له من أمام السفارة الأمريكية، قال الشيخ "قيس الخزعلي" في كلمة ألقاها أمام السفارة الأمريكية: "هذا المكان (السفارة الأمريكية) هو مكان يقدم الكثير من الدعم الجماعات الجوكر ومثيري الشغب". وأفادت وكالة الأنباء العراقية "العهد" أن 20 متظاهراً أصيبوا يوم أمس الثلاثاء على يد قوات أمن السفارة الأمريكية. وقال إعلام الحشد، إن "عدد المصابين جراء فتح الرصاص والقنابل المسيلة للدموع من قبل حماية السفارة الأميركية ضد المشيعين لشهداء الحشد الشعبي بلغ 32 مصاباً من مقاتلي الحشد الشعبي والمدنيين الذين شاركوا بتشييع شهداء الحشد الشعبي". وأضاف إعلام الحشد في بيان أن "بعض الإصابات خطرة لأنها في منطقة الرأس". كما ذكرت مصادر عراقية أن وزير الدفاع العراقي "نجاح الشمري" كان حاضرا في مكان الحادث.

وفي السياق نفسه، قال المكتب الإعلامي ل‍عبد المهدي في بيان إن الأخير "وجه بإعلان حالة الحداد العام لمدة ثلاثة أيام ابتداءً من اليوم الثلاثاء على أرواح شهداء قواتنا المسلحة من منتسبي اللواء ٤٥ و ٤٦ ومنتسبي الجيش والشرطة إثر الاعتداء الآثم الذي تعرضوا له أمس الأول في منطقة القائم". وقال "عبد المهدي" القائد العام للقوات المسلحة العراقية في بيان له: "بسم الله الرحمن الرحيم. إن الضربة الأمريكية على قطعاتنا العسكرية يوم 29/12/2019، تمت ادانتها من قبل الحكومة بأعلى المستويات واتخذت
الحكومة سلسلة اجراءات وتدابير لمعالجة الوضع بما يؤمن سيادة العراق وأمن مواطنيه. إن المراسم المهيبة لتشييع الشهداء جزء من الوفاء لدمائهم الزكية الغالية، لكن بعيدا عن الاحتكاك بمباني السفارات التي تقع مسؤولية حمايتها وتأمينها على الحكومة العراقية، لذلك نطلب من الجميع المغادرة فورا بعيدا عن هذه الأماكن، ونذكر أن أي إعتداء أو تحرش بالسفارات والممثليات الأجنبية هو فعل ستمنعه بصرامة القوات الأمنية وسيعاقب عليه القانون بأشد العقوبات."

رد فعل السفارة الأمريكية

قال متحدث باسم السفارة الأمريكية في بغداد إن مجموعة من المتظاهرين المسالمين نظموا احتجاجًا أمام مبنى السفارة، وأن عددًا صغيرًا من المتظاهرين المسالمين تمكنوا من دخول الباحة الامامية لمبنى السفارة. وأعلنت الولايات المتحدة، يوم أمس الثلاثاء، إرسال أفراد عسكريين إضافيين لدعم طاقم سفارتها في العراق. وحول هذا السياق، قال وزير الدفاع الأمريكي، "مارك إسبر"، في تصريح صحفي: "الولايات المتحدة اتخذت إجراءات لضمان سلامة المواطنين الأمريكيين والأفراد العسكريين والدبلوماسيين". وتابع: "قررنا إرسال قوات إضافية لدعم موظفينا في السفارة لضمان حقنا في الدفاع عن النفس"، وفي هذا الصدد، قال مسؤولان في الدفاع إن القوة الإضافية ستتألف من سرية إضافية صغيرة من حراس أمن المارينز. وأضاف المسؤولان إن "تلك القوة مدربة خصيصًا لتوفير الأمن للبعثات الدبلوماسية".

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

احتجاجات اقتحام السفارة الامريكية غارات شهداء الحشد الشعبي

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)
أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين
الجيش السوري ينشر صواريخ دفاع جوي جديدة قرب الجولان
مظاهرات في رام الله للمطالبة برفع العقوبات عن غزة
أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

الحسین (ع) یجمعنا
غضب أوروبي شامل ضد السعودية بسبب مقتل خاشقجي
أبرز عمليات الخطف والقتل بتاريخ آل سعود..بينهم أمراء
القوى السياسية ترحب بتكليف عادل عبد المهدي برئاسة الوزراء