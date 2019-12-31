إردوغان: سننفذ جميع بنود الإتفاقية المبرمة مع ليبيا

الوقت-أشار الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في رسالة بمناسبة حلول رأس السنة الميلادية، إلى أنه سيتم تنفيذ جميع بنود الاتفاقية المبرمة بين بلاده وليبيا، عبر الدعم الذي ستقدمه أنقرة إلى حكومة طرابلس الشرعية.

ونوّه إردوغان في رسالته بأن مخططات إقصاء تركيا من البحر المتوسط باءت بالفشل نتيجة الخطوات التي أقدمت عليها بلاده مؤخراً.

بالتوازي، كان الرئيس التركي أكد الخميس الماضي أن أول عمل ستقوم به حكومته بعد استئناف البرلمان لأعماله، هو تقديم مذكرة تفويض بشأن إرسال جنود إلى ليبيا.

كما شدد على أنه سيتم تنفيذ مشروع قناة اسطنبول الجديدة، بين بحر مرمرة والبحر الأسود، موضحاً أن عام 2020 "سيكون عاماً نجني فيه ثمار الكفاح والضحيات التي قدمناها".

وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، وقع في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي مذكرتي تفاهم مع رئيس الحكومة الليبية فائز السراج، الأولى تتعلق بالتعاون الأمني والعسكري، والثانية بتحديد مناطق الصلاحية البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين المنبثقة عن القانون الدولي.

وفي هذا الصدد لفت إردوغان في الأول من كانون الأول/ديسمبر إلى أن الاتفاق المبرم بين بلاده وليبيا هو حق سيادي لكلا البلدين، موضحاً أنه لن يناقش هذا الحق مع أحد، رغم الإزعاج الذي يسببه لفرنسا، كما لليونان وقبرص اللتين تخوضان خلاف مع تركيا يتعلق بملكية موارد طبيعية قبالة السواحل في شرق البحر المتوسط.