اليمن: اغتيال قيادي في المجلس الإنتقالي الجنوبي ومرافقه

الوقت-اغتال مسلّحون في محافظة أبين جنوب اليمن القيادي في ما يُسمّى المقاومة الجنوبية التابعة المجلس الإنتقالي الجنوبي، ياسر شملق المقرومي، وفرّوا نحو منطقة الخيالة.

وكان المسلّحون قد أطلقوا النار على سيارة المقرومي اليوم الثلاثاء قرب محطة مكة في مديرية المحفد شمال شرقي أبين، فمات على الفور مع مرافقه أكرم صرعوف المقرومي.

تجدر الإشارة إلى أنّ المقرومي ليس القيادي الأوّل الذي يتعرّض للاغتيال هذا العام، ففي كانون الثاني/ يناير الفائت اغتيل القيادي علي عوض الهازلة الكازمي بالرصاص أيضاً. وفي الشهر نفسه تعرّض العرض العسكري لقوّات المجلس الإنتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً لقصفٍ أسفر عنه عدد من القتلى والجرحى.

أما في تموز/ يوليو فقتل القيادي في المجلس الإنتقالي الجنوبي حسين خميس الخمار، في ظروف غامضة.