محتجون يهاجمون السفارة الأمريكية في بغداد تنديدًا بالضربات الجوية الأمريكية

الوقت- اقتحم الاف المتظاهرين صباح اليوم الثلاثاء، حرم السفارة الامريكية في بغداد تنديدا بالضربات الجوية على قواعد تابعة لحزب الله العراقي التابع للحشد الشعبي.

وقال مسؤولان في وزارة الخارجية العراقية لرويترز إنه تم إجلاء السفير الأمريكي وموظفين آخرين من السفارة في العاصمة بغداد في ظل تصاعد الاحتجاجات خارجها, مضيفا "غادر السفير والموظفون لدواع أمنية".

إن المحتجون اقتحموا البوابة الرئيسية وأضرموا النيران في حرم السفارة، وحرقوا أبراج الحراسة داخل مقرها، بينما دوت صافرات الإنذار بالسفارة الواقعة في المنطقة الخضراء ببغداد.

وأفادت الانباء بانسحاب المحتجين من داخل السفارة إلى محيطها بعد وصول القوات الأمنية، وإطلاق الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين من أمام السفارة.