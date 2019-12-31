التطبيع الخليجي: بين دعم الأنظمة ورفض الشارع

موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الثلاثاء 4 جمادي الاول 1441

إخترنا لكم

الهجوم الأمريكي على قواعد الحشد الشعبي في العراق.. الأهداف والتداعيات

الهجوم الأمريكي على قواعد الحشد الشعبي في العراق.. الأهداف والتداعيات الوقت- بالنظر إلی الخسائر الفادحة وجرحی الهجوم الأخير وموقف واشنطن الاستعلائي، يبدو أن مشروع طرد القوات الأمريكية من العراق، ليس فقط سيكون على جدول أعمال البرلمان بجدية أكبر من قبل، بل لن يقتصر الرد العراقي على المواقف السياسية، وسوف يتضاءل أمن القوات والقواعد الأمريكية في المستقبل إلى حد كبير...

حصاد ابن سلمان في العام 2019 الوقت- منذ استلامه منصب ولي العهد في منتصف العام 2017 لم يتطور ولي العهد السعودي محمد بن سلمان على مستوى إدارة أمور البلاد وتنفيذ ما كان يحلم به او بالأحرى يروج له في ...

العدوان الأمريكي الجديد على العراق.. موجة من الإدانات تقف في وجه التأييد الصهيوني الوقت- دعا "أنصار الله" في اليمن الدول العربية والإسلامية إلى إظهار تضامنها مع الشعب والحكومة العراقية وإدانة أي تدخل أجنبي في شؤون المنطقة.

نصيحة أنصار الله الصاروخية إلى الأمير الشاب أنصار الله الآن في الموضع الأكثر شرعيةً للرد الساحق، بمعنی أنه بسبب جرائم السعودية منذ سنوات عديدة ضد اليمنيين المضطهدين، وضغوط الرأي العام الدولي على الحكومات لمنع الرياض من مواصلة هذه الجرائم، فإن أي رد من اليمن سيلقی دعم الرأي العام الإقليمي والدولي.

ماذا كتبت وسائل الإعلام العربية حول المناورات العسكرية المشتركة بين إيران وروسيا والصين؟ الوقت- نشرت وسائل الإعلام العربية، بما في ذلك القطرية والإماراتية والمصرية والسعودية خلال اليومين الماضيين العديد من التقارير التحليلية حول المناورات المشتركة بين روسيا والصين وإيران.

أخبار

صحيفة تركية تهاجم بن زايد وتصفه بـ"أمير الإرهاب"

صحيفة تركية تهاجم بن زايد وتصفه بـ"أمير الإرهاب"

الوقت-شنت صحيفة تركية، هجوماً حاداً على ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد

المتحدث باسم قوات حفتر: إردوغان يسعى إلى السيطرة على خيرات ليبيا الوقت-أكد المتحدث باسم القوات العسكرية الليبية اللواء أحمد المسماري، أنّ مئات الإرهابيين

وزير المالية اللبناني: تجنّب الانهيار مُمكن والحكومة ستتشكل قبل نهاية الأسبوع الوقت-أكدّ وزير المالية اللبناني في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل

وّح بمراجعة العلاقات مع أميركا وتشيّع شهداء الحشد الشعبي اليوم الوقت-تستعد بغداد اليوم الثلاثاء لتشييع شهداء الحشد الشعبي بعد الاعتداءات الأميركية

مكتب السید السيستاني يدين استهداف مقرات الحشد الشعبي الوقت- أدان مكتب المرجع الديني الأعلى في العراق السيد علي السيستاني(دام ظله)، في بيان له العدوان الذي نفذته أمريكا مساء یوم الأحد على مواقع الحشد الشعبي في العراق .

تحالف الصدر يطالب البرلمان بإلغاء الاتفاقية الأمنية مع أمريكا الوقت- طالب النائب بدر الزيادي، عضو لجنة الامن والدفاع بالبرلمان العراقي عن تحالف (الصدر) "سائرون" بإدراج فقرة الغاء الاتفاقية الامنية مع امريكا وذلك لعدم حاجة العراق لمثل هكذا اتفاقية تنتهك السيادة العراقية وتسبب له الاضطراب السياسي والأمني وعدم استقرار المنطقة مع وجود أجواء اقليمية مشحونة يكون ضحيتها العراق.

روحاني: حتى نهائية الوثبة الثانية طاقة الانتاج ستبلغ 100 مليون طن سنویاً الوقت- أعلن الرئيس الايراني حسن روحاني عن بلوغ طاقة انتاج البتروكيماويات حتى مارس/آذار 2021 مستوى 100 مليون طن سنويا في اطار الوثبة الثانية لهذا القطاع.

حزب الله: العدوان الأمريكي اعتداء سافر على سيادة العراق وأمنه واستقراره الوقت- أدان حزب الله اللبناني بشدة العدوان الأميركي الوحشي والغادر على مواقع كتائب حزب الله في العراق، واعتبره اعتداءً سافراً على سيادة العراق وأمنه واستقراره وعلى الشعب العراقي بكامل مكوناته، لا سيما الحشد الشعبي الذي كانت له اليد الطولى في مواجهة الإرهاب التكفيري وإلحاق الهزيمة به وملاحقة فلوله.

في الذكرى الخامسة لاعتقال الشيخ علي سلمان.. صوره تجتاح شوارع البحرين الوقت- شهدت مناطق متفرقة من البحرين في الذكرى الخامسة لاعتقال زعيم المعارضة بالبحرين سماحة الشيخ "علي سلمان" لوحات تحمل صوره رغم الظروف الامنية والانتشار الامني الكثيف في المملكة.

"تحالف الفتح": الاعتداء السافر من قبل القوات الأمريكية على القوات الأمنية اعتداء على السيادة الوطنية وعلى الكرامة العراقية الوقت- دعا تحالف الفتح، الاثنين، مجلس النواب العراقي إلى اتخاذ قرار عاجل وجريء يقضي بإخراج كافة القوات الأجنبية من الأراضي العراقية عقب القصف الأميركي الذي استهدف قوات الحشد الشعبي غربي الانبار.

الجعفري: دول "راعية للإرهاب" شكلت آليات أممية لفبركة اتهامات ضد دمشق الوقت-أكد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري، أن "الدول الراعية للإرهاب في سوريا دفعت باتجاه

السيسي يدعو إلى تسوية الأزمة الليبية بشكل كامل مع وضع حد "للتدخلات الخارجية غير المشروعة" الوقت-دعا الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، إلى تسوية الأزمة الليبية بشكل كامل مع حل كل جوانبها ووضع حد لما وصفه بـ" التدخلات الخارجية غير المشروعة".

طعن 5 أشخاص على الأقل بمنزل حاخام في نيويورك الوقت-قالت وسائل إعلام محلية إن 5 أشخاص على الأقل تعرضوا للطعن مساء السبت في منزل حاخام قريب من

المغرب.. السجن بحق 28 شخصا في قضية "تجنيس إسرائيليين" الوقت-أدانت محكمة مغربية، الخميس، 28 شخصا بالسجن النافذ، ما بين 6 أشهر و6 سنوات، الذين جرت متابعتهم في إطار شبكة "تزوير أوراق إدارية من أجل تجنيس إسرائيليين".

تعالي الأصوات في السودان بسحب جنودهم من اليمن الوقت-تتعالى الأصوات في السودان مطالِبةً بسحب القوات السودانية من اليمن، وكان آخرها دعوة من رئيس حزب الأمة القومي، الصادق المهدي.

الأمن السعودي يطالب بالإبلاغ عن "المعارضين للدولة" الوقت-في تطور لافت، خصص جهاز أمن الدولة السعودي أرقاماً للطوارئ، وطلب من المواطنين والمقيمين داخل المملكة الاتصال

30 قتيلاً وجريحاً من الإرهابيين خلال صد الجيش السوري هجمات لهم في إدلب الوقت-قالت وزارة الدفاع الروسية، أمس السبت، إن القوات السورية صدت هجمات للإرهابيين في إدلب موقعة نحو 30 قتيلاً وجريحا

اجتماع أمني في (K ONE) بكركوك.. وصالح يعود إلى بغداد الوقت-أفادت وسائل إعلامية عراقية بأن قاعدة كي وان (K ONE) في كركوك، شهدت اجتماعاً بين ضباط أميركيين وعراقيين،

بوتين: "أفانغارد" يضعنا في فئة تسليح لا يشاركنا بها أحد الوقت-قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن خطوة نشر منظومة "أفانغارد" الصاروخية الأسرع من الصوت

"حماس" و"الأحرار" تدعوان إلى تصعيد وسائل الاشتباك رداّ على قرار الاحتلال في "المنطقة ج" الوقت-حذّرت حركة حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم السبت، من تداعيات قرار وزير الأمن الإسرائيلي نفتالي بينت

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

روحاني: حتى نهائية الوثبة الثانية طاقة الانتاج ستبلغ 100 مليون طن سنویاً

انتخابات الليكود: نتنياهو ينتصر على نفسه!

ضيافة كويتية مليئة بالمتاعب.. اللعب بالنار

وزير المالية اللبناني: تجنّب الانهيار مُمكن والحكومة ستتشكل قبل نهاية الأسبوع

في الذكرى الخامسة لاعتقال الشيخ علي سلمان.. صوره تجتاح شوارع البحرين

التطبيع الخليجي: بين دعم الانظمة ورفض الشارع

ملف "الحج" يبقى بيد "المعارضة السورية".. ماذا تريد الرياض هذه المرة؟

حصاد ابن سلمان في العام 2019

المتحدث باسم قوات حفتر: إردوغان يسعى إلى السيطرة على خيرات ليبيا

حزب الله: العدوان الأمريكي اعتداء سافر على سيادة العراق وأمنه واستقراره

لماذا تستهدف أمريكا الحشد الشعبي العراقي؟

تحالف الصدر يطالب البرلمان بإلغاء الاتفاقية الأمنية مع أمريكا

وّح بمراجعة العلاقات مع أميركا وتشيّع شهداء الحشد الشعبي اليوم

صحيفة تركية تهاجم بن زايد وتصفه بـ"أمير الإرهاب"

تراجع حاد لعائدات النفط السعودية بعد هجمات أرامكو

تركيا: حكومة "الوفاق" طلبت مساعدة عسكرية من أنقرة

مأساة الحرب اليمنية.. هل سيستيقظ الضمير العالمي قريباً ويوقف العدوان؟

العراق.. مقتل أمريكي وإصابة آخرين بهجوم على قاعدة عسكرية

محمد الحوثي: استخدام الأسلحة والخبرات الفرنسية في العدوان جريمة يغض القانون الفرنسي طرفه مقابل صفقات السلاح

البحرية الروسية تستعد لمناورة مشتركة مع القوات البحرية الإيرانية

إصطفاف التحالفات في البحر المتوسط .. إنها حرب الغاز

المناورات المشتركة بين إيران وروسيا والصين تتواصل لليوم الثاني

الأسرى الفلسطينيون في خطر والسبب في الخبر!

دبلوماسية ظريف في خضم مباحثات عمان

المستشارة السياسية والإعلامية السورية: سوريا تدرس إمكانية رفع دعوى دولية ضد واشنطن

استطلاع يظهر "انتكاسة" لاهتمام السعوديين بالعلاقات مع أمريكا

ماراثون تحرير "إدلب".. هل يتمكّن الجيش السوري من تطهير هذه المدينة من الإرهابيين قريباً؟

سقوط طائرة في اردبيل شمال غرب ايران

العميد أمير حاتمي: إجراء المناورات سيتم وفق البرنامج المعد سلفاً

وزير تونسي يثير الجدل حول أحقية يهود "إسرائيل" بالحصول على الجنسية

ما دلالات رسائل الإمارات "الإيجابية تجاه دمشق؟

ما هي الورطة التي تنتظر أمريكا في سوريا؟

كلام المطران عودة: استهداف لحزب الله أم المسيحيين؟

المستقبل الغامض لتشكيل حكومة جديدة في العراق.. المتطلبات والتهديدات

ما قيمة مقترح "عدم الاعتداء" مع الدول الخليجية؟

جهود أمريكية وسعودية لتحرير الآلاف من "داعش".. لماذا تتمتع مدينة "الناصرية" بمكانة عالية لدى واشنطن؟ + صورة

وزيرة الدفاع الفرنسية: على واشنطن عدم إجبار حلفائها على شراء أسلحة أمريكية

قراءة خاصة لخطاب السيد حسن نصرالله الأخير

جولة آستانة الرابعة عشرة... من مطالب دمشق إلى تمرد تركيا والمعارضة

أسباب الجولة الجديدة من التهديدات العسكرية الإسرائيلية ضد البرنامج النووي الإيراني

المناورات الروسية - السورية المشتركة... الدوافع والأهداف

أسباب معارضة حزب الله لحكومة "التكنوقراط

أميركا تتحرك بشكل مريب داخل العراق

النتائج والآثار الاستراتيجية لنشر منظومة "باور 373" في سوريا

ملفات

النظام الأمني للخليج الفارسي

النظام الأمني للخليج الفارسي

undefined
مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
مقالات

التطبيع الخليجي: بين دعم الأنظمة ورفض الشارع

الثلاثاء 4 جمادي الاول 1441
 
 
 
 
 
التطبيع الخليجي: بين دعم الأنظمة ورفض الشارع

مواضيع ذات صلة

هل تنجح واشنطن في نشر "فيروس" التطبيع؟

التطبيع ورمزية مسجد الشيخ زايد

لماذا كل هذا الاحتفاء الإسرائيلي بمواقف "التطبيع"؟

مع كلّ فنجان قهوة.. "تطبيع جديد"

Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت- بعد فترة قصيرة على التغريدة التي نشرها الناشط السعودي محمد سعود قبل أيام على صفحته بموقع "تويتر"، والتي شملت اتصالاً مصوراً بين الناشط سعود ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، احتفى موقع “إسرائيل بالعربية” التابع لوزارة الخارجية الإسرائيلية، بحدث تطبيعي جديد مع الإمارات تمثل بإشعال شمعدان عيد يهودي خلف برج خليفة في دبي.

الموقع الإسرائيلي نشر خبراً جاء فيه أن ابناء الجالية اليهودية في إمارة دبي أشعلوا الشمعة الثامنة والأخيرة لعيد حانوكا اليهودي، مع صورة للشمعدان اليهودي ومن ورائه برج خليفة، ليتزامن هذا النشر مع الغضب الشديد في الأوساط الشعبية في السعودية من تغريدة الناشط محمد سعود الذي انهالت عليه الردود السعودية نذكر منها: "أنت خائن ليس للأمه العربية والإسلامية فقط.. أنت خائن الإنسانية". مغرد آخر علّق قائلاً: "هذا المشهد يمثل استغلال المحتال للساذج الغبي، فالعربي يظن أن اليهودي سوف يثق في من يخون أخاه، والوزير اليهودي يستغله للحملة الانتخابية". في حين علق آخر: "هذا ليس سعوديًّا، وإن كان سعوديا فهو لا يمثل إلا نفسه، فهو خالف قوانين الدولة ويستحق العقاب، وتطبق عليه اللوائح والأنظمة، وموجة الاستنكار السعودي تثبت أن القضية الفلسطينية قضيتنا جميعاً، وأن الأقصى حق للمسلمين فقط".

التطبيع الإماراتي

عوداً على التطبيع الإماراتي، لا تنفصل هذه الخطوة عن النهج التطبيعي الذي تقوم به بعض الدول العربية مع الكيان الإسرائيلي. اليوم هناك ثلاث دول تمثّل رأس الحربة في هذا المشروع الذي يسعى لتأسيس الأرضية اللازمة لصفقة القرن التي تعرّضت لنكسات وتأجيلات عدّة. في مقدّمة هذه الدول الثلاث تقف البحرين المدعومة سعوديّاً، البحرين هي بالون الاختبار الذي استخدمته السعودية والإمارات في مسار التطبيع، ويقف خلف البحرين كل من السعوديّة والإمارات.

يبدو أن العقلية السائدة في كل من السعودية والبحرين تركّز على التطبيع السياسي وإن تمّ تغليفه بمغلفات أخرى دينية أو حقوقية. ولكن الإمارات تمارس هذا التطبيع على كل الصعد بدءاً من الرياض والسياحة، مروراً بالدين والعسكر، ووصولاً الاقتصاد والتجار. أي إن النظام الإماراتي يسعى لترسيخ العلاقة مع الكيان الإسرائيلي، لكي تصبح مع مرور الوقت سياقاً طبيعياً لدى الشعب الإماراتي الذي لا نشكّ في حبه لفلسطين وقضيتها ورفضه للمسارات التطبيعية لتصفية القضية وإن حملت عناوين برّاقة.

يخطئ من يعتقد أن الشعب الإماراتي، وكذلك هو الأمر بالنسبة للشعبين السعودي والبحريني، هو أرضية خصبة للتطبيع، فلو كان كذلك لأظهر النظام الإماراتي هذا الأمر منذ عشرات السنين، لذلك هو يعمد اليوم إلى تغليف هذا التطبيع بالشعارات التي لا تستفتز الشارع. نعم، لا ننكر وجود من يساند الحكومة في هذه الرؤية، وهؤلاء يمكن تقسيمهم إلى ثلاث أقسام رئيسية. القسم الأوّل وهو الأقل نسبة ويكادون لا يشكلون شيئاً بالنسبة للأقسام الباقية. هذا القسم يريد علاقة مع الكيان الإسرائيلي انطلاقاً من رؤيته الشخصية، أي العماله وكره القضية الفلسطينية. القسم الثاني وهو قسم كبير جداً. ويشمل هذا القسم النفعيين من أصحاب المناصب العالية حيث يميلون مع كل ما يريده الأمير محمد بن زايد ولو كان مخلفاً لقناعاتهم الدينية والأخلاقية. القسم الثالث وهم المُغرر بهم. هناك فعلاً فئة تم تضليلها والتغرير بها إعلامياً وسياسياً سواءً عبر تلميع الكيان الإسرائيلي أو تشويه صورة الفلسطينين أو حتى التركيز على بعدهم الوطني الإماراتي، ومحاولة فصله عن الإطار العربي، وبالتالي زرع فكرة أن القضية الفلسطينية هي مسألة لا تعنينا في نفوس هؤلاء.

لا شكّ أن القسم الثالث هو الأخطر، وهو الذي تسعى دول التطبيع لتعزيزه. لقد كتبنا على هذه الزاوية قبل سنتين تقريباً، مقالاً تحت عنوان "مع كل فنجان قهوة تطبيع جديد"، وقد أشرنا إلى أن الهدف من هذا التطبيع هو استهداف هذه الفئة حيث يكون السماع لأخبار التطبيع أمر يومي يُراد له أن يكون طبيعياً في أنفسهم، وبالتالي يسهل جرّهم إلى التطبيع. إن مقولة الصراع الفلسطييني- الإسرائيلي، او حتى النزاع الفلسطيني الإسرائيلي انطلقت من العقلية ذاتها، وحاول تغييب حقيقة الصراع العربي الإسرائيلي، وهذا ما طالب به الكيان الإسرائيلي منذ عقود. لطالما طالب الكيان الإسرائيلي بمفاوضات ثنائية مع السلطة الفلسطينية حتى أنه اعترض على الرباعية الدوليّة التي كانت إلى جانبه دائماً.

لا يمكن الوقوف مكتوفي الأيدي أمام التطبيع بشكل عام، وهذا التطبيع الناعم على وجه الخصوص، لذلك لا بدّ من استخدام الأساليب الناجعة لمواجهته.هناك أساليب كثيرة يمكن القيام بها لمواجهة هذا التطبيع، سواءً من خلال نشر جرائم الكيان الإسرائيلي ومظلومية الشعب الفلسطيني، أو حتى التركيز على البعد العروبي والعلاقة مع الدول العربية لدى هؤلاء. على سبيل المثال لا الحصر، يمكن لطلاب الإعلام والإخراج تقديم مواد إعلامية تستهدف هذه الفئة وتسعى لإنقاذها، أو يمكن القيام بمبادرات محبّة تجاه هذه الشعوب في كل من غزّة ورام الله لتعزيز البعد العاطفي معها، فتحية شُكر للشعب الإماراتي أو الشعب السعودي من داخل المسجد الأقصى أو من قطاع غزة كفيلة بإسقاط مشاريع تكلّف ملايين الدولارات.

ختاماً، لا شكّ أن مشاريع التطبيع خطيرة، ولكن الطبيعة العربية والإسلامية التي تكره الكيان الإسرائيلي وتميل إلى الشعب الفلسطيني ستبقى عائقاً أمام هذه المخطّطات التي بدأت منذ ثلاثينيات القرن الماضي. لا بدّ من مواجهتها وإسقاطها، هذا ما نجح به الشارع العربي سابقاً، وسينجح به لاحقاً. اليوم، صفقة القرن هي الاختبار الجديد، فهل تستقط مع إعلان ترامب عنها؟.

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

الكيان الإسرائيلي التطبيع الإمارات السعوديّة البحرين

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)
أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين
الجيش السوري ينشر صواريخ دفاع جوي جديدة قرب الجولان
مظاهرات في رام الله للمطالبة برفع العقوبات عن غزة
أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

الحسین (ع) یجمعنا
غضب أوروبي شامل ضد السعودية بسبب مقتل خاشقجي
أبرز عمليات الخطف والقتل بتاريخ آل سعود..بينهم أمراء
القوى السياسية ترحب بتكليف عادل عبد المهدي برئاسة الوزراء