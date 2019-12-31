المتحدث باسم قوات حفتر: إردوغان يسعى إلى السيطرة على خيرات ليبيا

الوقت-أكد المتحدث باسم القوات العسكرية الليبية اللواء أحمد المسماري، أنّ مئات الإرهابيين التابعين لداعش والقاعدة نُقلوا من سوريا إلى ليبيا خلال الأيام الماضية عن طريق تركيا.

المسماري اتهم في مؤتمر صحافي أمس الإثنين الرئيس التركيّ رجب طيب إردوغان بأنه "يسعى الى التخلص من المسلحين المتطرفين الذين يمثّلون عبئاً على بلاده وإلى السيطرة على خيرات ليبيا"،مشيراً الى أنّ ما تفعله أنقرة "لا يهدد ليبيا فقط، بل المنطقة العربية بأكملها أيضاً".

مراسل الميادين في سوريا أفاد بمغادرة دفعة جديدة من المسلّحين الآتين من الشمال السوريّ الى ليبيا، مؤكداً أنّ نحو 600 مسلّح ممّا يسمّى "فرقة الحمزة" غادروا غازي عنتاب التركية إلى ليبيا، بعد وصولهم من سوريا.

وتستمر المعارك في العاصمة طرابلس، حيث أعلن المسماري منذ يومين إنه "لا يفصل قوات الجيش عن الأحياء الرئيسيّة للعاصمة طرابلس، إلا مسافة لا تتجاوز 300 متر فقط".

يذكر أنّ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أكد مؤخراً ضرورة وضع حد لما وصفه بـ"التدخلات الخارجية غير المشروعة في ليبيا".

جاء ذلك في اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، وقد اتفق الجانبان على "تكثيف الجهود الثنائية ومع الشركاء الدوليين للعمل على حل الوضع المتأزم في ليبيا"، وفق ما جاء في بيان للرئاسة المصرية.

وكانت تركيا قد أعلنت أنّ حكومة الوفاق في ليبيا طلبت مساعدة عسكرية من أنقرة، على أن ترد الأخيرة على هذا الطلب.