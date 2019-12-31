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  الثلاثاء 4 جمادي الاول 1441

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أخبار

وّح بمراجعة العلاقات مع أميركا وتشيّع شهداء الحشد الشعبي اليوم

الثلاثاء 4 جمادي الاول 1441
 
 
 
 
 
وّح بمراجعة العلاقات مع أميركا وتشيّع شهداء الحشد الشعبي اليوم

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الوقت-تستعد بغداد اليوم الثلاثاء لتشييع شهداء الحشد الشعبي بعد الاعتداءات الأميركية الجوية التي طالت مواقع عسكرية تابعة للحشد الشعبي العراقي غرب الأنبار، وأسفرت عن ارتقاء عدد من الشهداء بينهم أبو علي الخزعلي آمر الفوج الأول في اللواء 45.

وتعليقاً على العدوان الأميركي الأخير على العراق أعلنت الخارجية العراقية عزمها على استدعاء السفير الأميركي لتقديم احتجاجها إليه، فيما أعلن مجلس الأمن العراقي أن الاعتداء الأميركي يدفع بغداد إلى مراجعة العلاقة مع التحالف وسياقات العمل أمنياً وسياسياً وقانونياً، وقال مجلس الأمن العراقي إن الاعتداء يدفع بغداد إلى مراجعة العلاقة مع التحالف الأميركي وسياقات العمل أمنياً وسياسياً وقانونياً.

رئيس مجلس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي اكد أنه حاول إبلاغ كتائب حزب الله بالضربة الأميركية بعدما أبلغه وزير الدفاع الأميركي بها، واعتبر أن الإعتداء الأميركي على القوات المسلحة العراقية هو اعتداء آثم ومرفوض وستكون له تبعات خطيرة.

المجلس الوزاري الذي عقد اجتماعاً طارئاً حذر من أن تهديد أمن العراق وإدخاله في صراعاتٍ جانبية سيرتدان على الجميع بأشد المخاطر والخسائر، وجدد رفضه أن يكون ساحة اقتتالٍ أو طرفاً في أي صراعٍ إقليمي أو دولي، لافتاً الى أن القوات الأمنية هي التي تستعين بشركائها لا أن يقوم الآخرون بذلك على نحوٍ منفرد، وضدّ إرادة الدولة.

وزارة الخارجية العراقية دانت ما أقدمت عليه القوات الأميركية من قصف مقار ألويةٍ تنتمي إلى الحشد الشعبي، ولفتت في بيانٍ لها إلى أن ذلك انتهاك صارخ لسيادة العراق، وأكّدت أن الحشد الشعبي قوة وطنية عراقـية كان لها الأثر الفاعل في الدفاع عن العراق، وشددت على أن العراق لن يسمح بأن يكون ساحة صراعٍ أو مقراً لاستخدام أراضيه للإضرار بدول الجوار، وأشار بيان الخارجية الى أنه سيجري استدعاء السفير الأميركي في بغداد وإبلاغه ما تقدّم.

نائب رئيس هيئة الحشد أبو مهدي المهندس تفقّد جرحى الاعتداء الأميركي، وزار المهندس الجرحى في المستشفى مثمناً جهودهم وتضحياتهم في سبيل الدفاع عن الوطن والذود عن حدوده.

وتتوالى المواقف العراقية المنددة بالإعتداء الأميركي الذي استهدف مقار للحشد الشعبي وحزب الله العراق، وقد أجج العدوان الأميركي على الحشد الشعبي الغضب الشعبي حيث خرجت تظاهرات شعبية في النجف والديوانية وفي ديالى مؤيدة للحشد، وقد رفع خلالها المشاركون رايات الحشد ورددوا هتافاتٍ تطالب بطرد الأميركيين من العراق، كما أحرق المحتجون العراقيون الأعلام الأميركية والإسرائيلية، وفي محافظة البصرة جنوب العراق خرجت تظاهرات حاشدة دعماً لموقف المرجعية وتنديداً بالعدوان الأميركي، ومطالبة بخروج القوات الأميركية من العراق.

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بغداد امريكا الحشد الشعبي

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